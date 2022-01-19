Как в лучших отелях мира: оригинальный взгляд на дизайн ванной комнаты

Белая или мраморная плитка в ванной комнате не обязательно должна быть вариантом по умолчанию. Иногда нарушение канонов дает непревзойденный результат. Все что нужно — не бояться экспериментировать. Так же как это сделали дизайнеры интерьера из разных отелей мира. Итак, если вы хотите освежить ванную комнату и вам нужны идеи для вдохновения: предлагаем посмотреть их прямо сейчас.



Семь оригинальных дизайнов ванных комнат в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на Dezeen.

Отель Six Senses, Израиль

Фото: Dezeen

Тель-авивская студия Plesner Architects демонстрирует, как мелкие детали, такие как декор, освещение и разнообразие материалов, могут сделать ванную комнату уютной.

Белое постельное белье, гипсовая отделка стен и детали с традиционным колоритом, такие как ковер с кистями, делают пространство очень личным, даже если оно находится далеко от дома. Ниша, предназначенная для свечей, добавляет завершающий штрих.

Архитекторы делали акцент на природных элементах, поэтому изюминкой в дизайне стали натуральные камни, узоры, текстуры и цвета.

Сирена, США

Фото: Dezeen

Ванные комнаты отеля The Siren являются такими же экспериментальными, как и все гостевые апартаменты, которые ASH NYC спроектировали в рамках восстановления Детройта.

Вкрапления вишнево-красного тераццо покрывает пол и стены, которые контрастируют со стеклянной перегородкой и прожилчастими мраморными табуретками для душа.

Санта-Моника, США

Фото: Dezeen

Дизайнер интерьеров Келли Уэрстлер известна своим непринужденным калифорнийским почерком. Ванная комната в отеле Santa Monica Proper не является исключением. Дизайнер выбрала материалы в цветах, которые соответствуют курортному стилю — как плитка песочного цвета и деревянный пол, напоминающий гостям пляжный настил.

Отель Les Deux Gares, Франция

Фото: Dezeen

Британский дизайнер Люк Эдвард Холл взял за цель создать "антисовременное" пространство, работая над этим отелем в 10-м округе Парижа. Холл соединил раковины и унитазы цвета авокадо с клетчатым полом и горчично-желтой плиткой — в результате получилась нетипичная ванная комната в эстетике максимализма.

Отель Сент-Винсент, США

Фото: Dezeen

Другой пример максималистичной ванной комнаты можно найти в отеле Saint Vincent, где американская студия Lambert McGuire Design использовала массивные ванны и психоделические обои, чтобы сделать купание более ярким впечатлением, чем рутиной процедурой.

В отеле на 75 номеров в Новом Орлеане студия объединила различные стили дизайна, которые варьируются от итальянского 20-го века до модерна и арт-деко.

Nobu Ryokan Malibu, США



Фото: Dezeen

Все номера в этом роскошном отеле отличаются современным декором в нейтральной палитре цветов и природных материалов в эстетике японского дизайна.

Гости могут принять душ под открытым небом или отдохнуть в произведении искусства — ванной ручной работы из тикового дерева в минималистичном дизайне.

Отель Goodtime, США



Фото: Dezeen

Пастельные оттенки и ротанговая мебель игриво сочетаются с цветочным принтом в ванной комнате в отеле Goodtime в Майами.

Дизайнер Кен Фулк оформил интерьеры в эстетике "переосмысленного арт-деко", чтобы напомнить о великолепии и ностальгии прошлых времен.

Dá Licença, Португалия



Фото: Dezeen

В ванной комнате этого отеля, расположенного в историческом городе Португалии, креативщики Витор Борхес и Франк Лене соединили винтажную мебель и антикварные предметы декора.

Дизайнеры использовали натуральный камень для создания отдельной ванны, которая является центральным элементом комнаты. Такой же мрамор можно увидеть на раковинах и душевых кабинах розового цвета.

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