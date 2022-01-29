Психологія дизайну: як інтер'єр допомагає боротися зі стресом

Дизайнери й психологи сходяться на думці, що інтер'єр є відображенням розуму й внутрішнього стану. Усвідомлений підхід до обстановки і наповнення квартири, а також використання невеликих хитрощів — можуть щодня позитивно впливати на настрій та покращувати ваше самопочуття.

Як зробити домашню обстановку психологічно комфортною й які лайфхаки для цього можна використовувати — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на Metro.

Дизайнер інтер'єрів Люсі Аскью з компанії Hillarys розповіла про вплив інтер'єру на самопочуття людини, а також поділилася кількома простими лайфхаками, які допоможуть зробити ваш будинок комфортнішим для ментального здоров'я.

Порядок

Боротися з безладом — складне завдання для багатьох, але прибирання необхідно проводити не тільки в очікуванні гостей, але й для гарного самопочуття. Будинок — наша фортеця, ми прокидаємося в ньому та повертаємося в нього після напруженого дня. Дуже важливо зробити його комфортним і безпечним простором для нашого розуму та місцем, де можна розслабитися і відпочити.



Фото: Pinterest

Дизайнер рекомендує людям, які відчувають хаос в житті, створити мінімалістичний інтер'єр в будинку. Менше — значить більше, тому наведіть порядок і позбудьтеся від зайвого, а потім переконайтеся, що чистоту насправді легко підтримувати. Коли наш будинок прибраний, це допомагає розуму зберігати спокій та думки в порядку.

Після прибирання ви гарантовано відчуєте себе краще й позбудетеся тривоги.

Враховуйте форми

Форма і розстановка меблів, що заповнює кімнату, може сигналізувати вашому розуму про певні речі.

Зверніть увагу на фігури, що переважають в будинку. Ваші меблі та предмети інтер'єру складаються з округлих м'яких ліній? Або, можливо, ви виявите, що прямі краї, квадрати та гострі кути переважають?

Дизайнери стверджують, що м'які вигини й округлості краще впливають на психологічний добробут мешканців. Вони роблять простір більш гнучким і допомагають відчувати себе затишно.

Фото: Pinterest

Також зверніть увагу на розміщення меблів: постарайтеся розташувати їх так, щоб до кімнати потрапляло якомога більше світла. Одна з вагомих причин сезонної депресії, яка найчастіше спостерігається в зимові місяці, пов'язана зі скороченням світлового дня.

Ще одне дивовижне відкриття: низькі стелі можуть знизити рівень стресу — пояснення цьому вчені знайшли, вивчаючи стародавні часи, коли наші предки жили в печерах.

Рослини

Багато досліджень показали, що ми відчуваємо себе краще, коли ми перебуваємо в оточенні природи.

Рослини не тільки оживляють простір, але також знижують рівень стресу і знімають занепокоєння. До того ж біофільний дизайн — незмінна тенденція в останні кілька років.

Фото: Pinterest

Вам не потрібно бути фахівцем-ботаніком, щоб вирощувати домашні рослини — деякі види дуже прості в догляді.

Більше кольору

Психологія кольору — підтверджена багатьма дослідженнями. Наприклад, нині модний зелений — який відомий своїми заспокійливими властивостями.



Фото: Pinterest

Ми з дитинства знаємо про очевидні асоціації, які викликають певні кольори: червоний асоціюється з небезпекою, жовтий — з яскравістю і теплом, а синій — зі спокоєм. Однак сприйняття кольорів індивідуально, так що керуйтеся своєю інтуїцією. Додайте акценти в інтер'єр, які викликають почуття спокою, а також піднімають настрій.

Подумайте про гостей

Жити одному та не запрошувати гостей цілком нормально, якщо вам подобається самотність. Втім, дизайнер рекомендує подумати про те, як виглядав б ваш простір, якби ви створювали його для кращого друга. Ми часто робимо щось краще для інших людей, ніж для нас самих.

Фото: Pinterest

За останні кілька років ми провели багато часу у вимушеній ізоляції, і це вплинуло на наше ментальне здоров'я. Живе спілкування з приємними людьми — дуже заряджає. Чим це не привід створити комфортні умови для посиденьок з друзями або ж тільки для себе, але з великою любов'ю і турботою.

Ще одна порада: постарайтеся зробити вітальню та кухню єдиним простором, щоб він виглядав доступним та гостинним.

Раніше ми писали про оригінальний погляд на дизайн ванної кімнати.

Також ми розповідали про тренд 2022 року - невидиму кухню.