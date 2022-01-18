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Невидимая кухня — тренд 2022: три простых шага по преобразованию пространства

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 16:15
Невидимая кухня — тренд 2022: три простых шага по преобразованию пространства Фото: раковины и варочные панели, можно накрыть раздвижными панелями (Pinterest)
Автор: Риана Абдулаева

Минимализм не теряет актуальности. В 2022 году дизайнеры предлагают последовать его принципам и внедрить практичный и минималистичный интерьер кухни, сделав ее "невидимой". Британский эксперт по интерьерам Tap Warehouse Полли Ширер предлагает скрыть большую часть кухонной утвари и сделать четкое разделение рабочего и личного пространства.

Как сделать кухню современной и функциональной читайте в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на Metro.

Если в новом году вы решили переделать свою кухню, придав ей больше комфорта и функциональности — подумайте о "невидимом" интерьере. Дизайнеры предлагают избавиться от ненужных аксессуаров и излишней мебели. Так что даже самое необходимое лучше спрятать в шкафы в тон со стенами.

Невидимая кухня

Дизайнеры настаивают, что такой интерьер хоть и не привлекает внимания, зато выглядит современно, а также положительно влияет на состояние жильцов, создавая спокойную и непринужденную атмосферу.

Одна из причин роста популярности тенденции заключается в новых требованиях к жилью после пандемии. Теперь кухня может быть и рабочим пространством, и местом для участия в видеочатах, и помещением для встреч с друзьями. Многие люди по-прежнему работают из дома, поэтому кухни продолжают изменяться, становясь многофункциональным пространством, в котором есть место для ноутбуков, мониторов и тренажеров.

Невидимая кухня — тренд 2022: три простых шага по преобразованию пространстваФото: Pinterest

В рамках тенденции изменились и предметы интерьера, предназначенные для кухонь — например, количество поисковых запросов в Google "кофемашины" увеличилось в несколько раз.

"Невидимая" кухня идеально подойдет тем, кто любит чистоту, минимализм и визуально свободное пространство, а не "обжитой" дом.

Три простых шага по созданию "невидимой" кухни

Одно из ключевых преимуществ такого дизайна в том, что вам не нужно прилагать много усилий, чтобы внедрить его в свой интерьер.

Шаг 1. Расхламление

Хотя это может показаться очевидным, первый и самый важный шаг к тому, чтобы кухня выглядела невидимой, — это избавиться от хлама. Отдайте все, что вам больше не нужно на кухне, и уберите все, что лежит на столешнице, в шкафы и ящики.

Невидимая кухня — тренд 2022: три простых шага по преобразованию пространстваФото: Pinterest

Шаг 2. Скройте детали

Такие предметы, как раковины и варочные поверхности, можно накрыть раздвижными панелями, чтобы они сливались с рабочими местами. Это создаст более расслабляющую атмосферу и превратит вашу кухню в место, в котором вы можете не только готовить и обедать, но и проводить время.

Невидимая кухня — тренд 2022: три простых шага по преобразованию пространстваФото: Pinterest

Шаг 3. Допустимый декор

Подумайте о декоративных предметах, чтобы сделать кухню функциональным пространством наравне с другими комнатами. Ключ к включению декора в "невидимую" кухню — использование только тех предметов, которые вы бы могли представить и в других помещениях вашего дома.

Такие детали, как зеркала, вазы и растения, помогут пространству меньше походить на кухню и больше — на комнаты или кабинет.

Невидимая кухня — тренд 2022: три простых шага по преобразованию пространстваФото: Pinterest

Если последовать этим рекомендациям, кухня станет приятным, лаконичным и многофункциональным местом вашей квартиры и на это потребуется минимум усилий.

Ранее мы писали про ТОП-5 тенденций в дизайне интерьера 2022.

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