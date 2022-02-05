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Купівля житла у лютому: як оглядати будинок та на що звернути увагу

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Субота 05 лютого 2022 16:35
Купівля житла у лютому: як оглядати будинок та на що звернути увагу Фото: лютий – останній шанс виявити проблему, від якої залежить ваш комфорт узимку (Віталій Носач, РБК-УКраїна)
Автор: Леся Панченко

Лютий – останній місяць, який дасть змогу перевірки обраного житла зимовим періодом. А також перший місяць підготовки до весняної активізації ринку. Саме у цей період приймаються рішення про можливі цінові зміни у наявних до продажу квадратних метрів.

Які особливості купівлі житла у лютому ,та на що варто звернути увагу на перегляді квартири розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на Фейсбук-сторінку СЕО девелоперської компанії Greenol Олега Приходька.

Куди дивитися на перегляді

При виборі квартири на вторинному ринку у багатоповерхових будинках, у першу чергу приділіть увагу першим та останнім поверхам. Зима підходить до свого завершення, отже сніг та крига на дахах, які можуть спричинити протікання талої та дощової води у помешкання, створять безліч незручностей та знизять температуру всередині приміщень. Огляд даху та верхнього технічного поверху, у разу його наявності, нададуть вам необхідну інформацію, яку ви не зможете отримати у теплі пори року.

Перші поверхи – це в першу чергу якісна теплопровідність підлоги. Холодна підлога взимку – це не тільки дискомфорт, а й сприятлива середа для розвитку цвілі та погіршення здоров’я мешканців. Тому, при огляді квартир на першому чи цокольному поверсі, не користуйтеся бахілами, вдягненими на зимове взуття, а роззувайтеся та випробовуйте підлогу босоніж. Після цього обов’язково відвідайте підвальні приміщення будинку та зверніть увагу на їх сухість, у т.ч. стелі, провітрюваність та тишу від можливо установлених машин та механізмів.

І на останок – зовнішні стіни квартир. Якщо стіна неякісно збудована та є проблеми з зовнішнім утеплювачем, у квартирі відчуватиметься дискомфорт від прохолоди, підлога поруч з такою стіною буде холодна, а в кутках можливе зволоження від перепаду температур.

На додачу до всього – зверніть увагу на температуру місць загального користування, у ліфтових холах й навкруги має бути тепло. Однак, деякі ЖЕКі, щоб зекономити на опаленні, мінімізують або блокують опалення місць загального користування.

На що дивитися довкола будинку

Особливо у застарілому житловому фонді можна зустрітися на верхніх поверхах з птахами, які там гніздяться та обігріваються, а у підвалах – з бездомними тваринами та гризунами. Шум, стук та запахи від такої фауни вам точно не сподобаються. Тому, оглядайте квартири не лише зсередини, а й довкола.

Якщо навкруги вашого потенційно нового місця проживання є гаражні кооперативи, лише взимку ви зможете дізнатися, чого найгіршого від них можна очікувати. Власний гараж багато мешканців міст використовують не лише для зберігання автотранспорту, а й для заробітку.

У гаражах, окрім майстерень типу "недорогий ремонт авто", розташовані склади товарів, майстерні із виготовлення та ремонту побутової техніки, фасування сипучих продуктів, пакування будь-чого для роздрібної торгівлі та багато іншого. Й усі ці підприємницькі гаражні бокси потрібно обігрівати у холодну пору року. Так звані "буржуйки" приймають не лише дрова, а й гумові суміші з автошин, пластик й взагалі будь-що, аби воно горіло, незважаючи на токсичність та занадто їдкі запахи, що супроводжують процес горіння. Під вечір у мікрорайоні стоїть такий сморід, що кватирку неприємно та небезпечно відчиняти.

Якщо ви приїхали вдень подивитися на новобудову (адже, як правило, новобудови оглядають у світлий проміжок доби), не полініться та прогуляйтеся навкруги після 17-19 години. Лютий – останній шанс виявити цю проблему, наступного разу – не раніше грудня.Купівля житла у лютому: як оглядати будинок та на що звернути увагуФото: Віталій Носач, РБК-Україна

Далі – прибудинкова територія. Накопичення або відсутність сніжних мас – це не лише якість роботи ОСББ чи ЖЕКу, а й кількість місць для паркування. Адже сніжні замети – це проблема паркування як у дворах, так і вздовж тротуарів. Плюс, так звані "проліски" – автомобілі, які у зимовий період не подвір'я, й часто займають найкращі паркувальні місця.

Загалом, якість прибирання дворів у зимовий період – один із найкращих показників роботи обслуговуючої компанії, в тому числі вашої безпеки при виході з парадного в ожеледицю.

Як оглядати будмайданчик

Майже все із вищенаведеного відноситься й до первинного ринку. Плюс важливо зауважити, що доречно прискіпливо оглянути будівельний майданчик. Кількість снігу на будматеріалах (якщо вони присутні) та працюючі теплопункти підкажуть вам про інтенсивність ведення будівельних робіт, а часом – взагалі про хоч якісь роботи. А засніжений заїзд у головні ворота – прямий показник відсутності активності на майданчику. Відмова забудовника від огляду майбутньої квартири та будмайданчика – один із непрямих показників відсутності будівельної активності.Купівля житла у лютому: як оглядати будинок та на що звернути увагуФото: Віталій Носач, РБК-Україна

Помітні теплотраси зовнішнього прокладання з пошкодженими, або відсутніми теплоізоляційними матеріалами – це тепловтрати, за які мешканці будинків заплатять, при умові відсутності теплових лічильників у помешканнях.

На додачу до критеріїв особливої уваги огляду заміського житла у січні, у лютому додаються критерії спричинені довжиною зимової пори року та накопичення опадів.

Зверніть увагу на всі приміщення, які знаходяться нижче рівня землі: промерзання стін та підлоги – є показником неякісних будівельних робіт. Стіни будинків на околицях схильні до сніжних заметів з підвітряних сторін.

Про нові заміські комплекси, які девелопери планують розвивати навесні, зазвичай вже у лютому можна знайти рекламні матеріали, які описують особливості розташування та інфраструктури нового містечка.

Із загальних рекомндацій: якщо пошуку житла планується довгим – шукайте та долучайтеся до чатів та соціальних мереж району або ЖК. Інформація від мешканців про якість життя та проблеми, з якими стикаються вони, буде безцінна для майбутніх жителів. Зазвичай, агенти з нерухомості про таке не знають, а продавці – не розповідають.

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