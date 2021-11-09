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Плюс для инвесторов, минус для застройщиков: как ограничения красной зоны влияют на цены и спрос на квартиры

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Вторник 09 ноября 2021 09:28
Плюс для инвесторов, минус для застройщиков: как ограничения красной зоны влияют на цены и спрос на квартиры Фото: только 50% компаний имеют финансовые возможности продолжать строительство в течение определенного периода без привлечения средств инвесторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

При оплате полной стоимости будущих квартир, инвесторам следует рассчитывать на "скрытое" снижение стоимости квадратного метра до 10-15%.

Со второй половины сентября по октябрь включительно спрос на первичном рынке крупнейших городов Украины сократился в среднем на 15-20%. В Киеве и Одессе активность инвесторов снизилась более чем на 15–17%, а во Львове, Днепре и Харькове снижение спроса составляет около 20–22%. Из-за обострения пандемии, в ноябре снижение спроса на квартиры может составить около 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на информацию Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Как "красная зона" влияет на спрос

Со второй половины сентября по конец декабря уменьшение активности может составить в среднем 30%, считает Президент АСНУ Юрий Пита.

"Несмотря на то, что фактических ограничений для инвестирования в первичный рынок жилья не введено, негативный информационный фон об уровне заболеваемости Covid19 станет существенным фактором для отсрочки сделок по меньшей мере на 1,5-2 месяца", – считает эксперт.

Влияние на динамику строительства

Новые форсмажорные обстоятельства могут отразиться на динамике строительства. По данным АСНУ, в Киеве временное замедление строительных работ возможно у 30% строящихся объектов во Львове и Харькове – этот показатель может быть выше 35%, в Днепре и Одессе – более 25%.

"По итогам октября в крупнейших городах Украины лишь немногим более 50% компаний имеют достаточные финансовые возможности продолжать строительство в течение определенного периода без привлечения средств инвесторов. До сих пор на первичном рынке существуют значительные риски для вложения средств, а ход пандемии лишь обостряет их. Поэтому интерес потенциальных покупателей к тому или иному жилищному комплексу будет зависеть еще и от активности ведения строительства», – рассказал Юрий Пита.

Влияние на цены и "скрытые" скидки

Что касается ценовой политики, то, несмотря на ожидаемое сокращение спроса и возможные проблемы с ведением строительных работ, до конца года застройщики вряд ли рискнут увеличивать цену. В то же время, как подчеркнул специалист, до конца года инвесторы при условии 100%-оплаты могут рассчитывать на скидки от 10%.

"В ближайшие 2 месяца колебания стоимости кв. метра на первичном рынке жилья в крупнейших городах Украины не превысит 0,5-1%, что будет главным признаком ценовой стабилизации. Вместе с тем потенциальным инвесторам, при уплате полной стоимости будущих квартир, следует рассчитывать на так называемое "скрытое" снижение стоимости кв.м до 10-15% в зависимости от динамики строительства, класса объекта, площади квартиры и ряда других характеристик", – подчеркнул он.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве уже нет смысла строить жилье эконом-класса.

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