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Плюс для інвесторів, мінус для забудовників: як обмеження червоної зони впливають на ціни та попит на квартири

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Вівторок 09 листопада 2021 09:28
Плюс для інвесторів, мінус для забудовників: як обмеження червоної зони впливають на ціни та попит на квартири Фото: лише 50% компаній мають фінансові можливості продовжувати будівництво протягом певного періоду без залучення коштів інвесторів(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

За умови сплати повної вартості майбутніх квартир, інвесторам варто розраховувати на "приховане" зниження вартості квадратного метра до 10-15%.

З другої половини вересня по жовтень включно попит на первинному ринку найбільших міст України скоротився в середньому на 15-20%. У Києві та Одесі активність інвесторів знизилася більш як на 15-17%, а у Львові, Дніпрі та Харкові зниження попиту становить близько 20-22%. Через загострення пандемії, в листопаді зниження попиту на квартири може становити близько 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на інформацію Асоціації фахівців з нерухомості України.

Як "червона зона" впливає на попит

З другої половини вересня по кінець грудня зменшення активності може сягнути в середньому 30%, вважає Президент АСНУ Юрій Піта.

"Попри те, що фактичних обмежень для інвестування в первинний ринок житла не запроваджено, негативне інформаційне тло про рівень захворюваності на Covid19 стане суттєвим фактором для відтермінування угод щонайменше на 1,5-2 місяці", – вважає експерт.

Вплив на динаміку будівництва

Нові форсмажорні обставини можуть також позначитися на динаміці будівництва. За даними АСНУ, в Києві тимчасове сповільнення будівельних робіт можливе у 30% об’єктів, що будуються, у Львові та Харкові – цей показник може бути вищим за 35%, у Дніпрі та Одесі – понад 25%.

"За підсумками жовтня у найбільших містах України лише трохи більше 50% компаній мають достатні фінансові можливості продовжувати будівництво протягом певного періоду без залучення коштів інвесторів. Досі на первинному ринку існують значні ризики для вкладання коштів, а перебіг пандемії лише загострює їх. Тому цікавість потенційних покупців до того чи іншого житлового комплексу залежатиме ще й від активності ведення будівництва", – розповів Юрій Піта.

Вплив на ціни та "приховані" знижки

Що стосується цінової політики, то незважаючи на очікуване скорочення попиту та можливі проблеми з веденням будівельних робіт, до кінця року забудовники навряд чи ризикнуть збільшувати ціну. Натомість, як підкреслив фахівець, до кінця року інвестори за умови 100%-оплати можуть розраховувати на знижки від 10%.

"У найближчі 2 місяці коливання вартості кв. метру на первинному ринку житла в найбільших містах України не перевищить 0,5-1%, що буде головним виразником цінової стабілізації. Разом з тим потенційним інвесторам, за умови сплати повної вартості майбутніх квартир, варто розраховувати на так зване "приховане" зниження вартості кв.м до 10-15% залежно від динаміки будівництва, класу об’єкта, площі квартири та низки інших характеристик", – наголосив він.

Раніше ми розповідали, що у Києві вже немає сенсу будувати житло економ-класу.

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