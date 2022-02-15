Повний порядок: як облаштувати гардеробну систему в маленькій квартирі
З кожним роком люди оновлюють гардероб все частіше. За даними UNECE щорічне виробництво одягу за 20 років подвоїлося. При цьому середній споживач сьогодні купує на 60% більше речей. Це змушує нас раціональніше підходити до використання домашнього простору. На допомогу приходить гардеробна система, яка впорядковує зберігання речей та житловий простір в цілому.
Який формат гардеробної системи обрати й що важливо врахувати в її обладнанні — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty.
Гардеробна зазвичай сприймається як окрема кімната, проте сьогодні виробники пропонують більш ергономічні та компактні формати. Гардеробна система може поміститися в спальні, в куточку за дверима або в просторі під сходами.
Фото: Pinterest
Така установка складається з елементів, що з'єднуються між собою. У ній може змінюватися довжина та висота полиць, ящиків і штанг, їх кількість і розташування. Це гнучкий і зручний формат зберігання одягу, який можна адаптувати під будь-яке житло.
Переваги гардеробних систем:
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Монтуються в залежності від наповнення та розмірів приміщення;
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Мають велику міцність й довгий термін служби;
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Легко встановлюються й знімаються;
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Дозволяють раціонально використовувати кімнати нестандартної геометрії;
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Не вимагають складних монтажних робіт;
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Мають додаткову опцію — організація зберігання в коморах.
Види гардеробних систем
Гардеробні системи бувають різних форматів й відрізняються складністю конструкцій, кількістю деталей, функціональність й розмірами. У кожного виду свої особливості, а відмінності в ціні можуть бути істотними.
Сітчаста
Така гардеробна система ідеально підійде для невеликих приміщень, оскільки не займає багато місця. Елементи можна підбирати й змінювати під запит. Сітчаста система складається з полиць, рейлів, кошиків, а також прикріплених до стіни напрямних, за допомогою яких кріпляться інші елементи. Фото: Mills
Основний мінус такої системи — досить висока вартість і відсутність сумісності: якщо ви хочете збільшити кількість місць для зберігання, доведеться докуповувати деталі у того ж виробника.
Корпусна
Така система гарна своєю надійністю й стійкістю, але вона займає більше місця, ніж попередній варіант. Корпусна система складається з бічних, верхніх і нижніх перегородок, які ділять гардероб на відсіки різної величини. Цей формат системи найчастіше роблять на замовлення, при цьому ціна на дану установку демократична.Фото: Pinterest
Панельна
Панельна конструкція особливо сподобається цінителям мінімалізму. Стійок та вертикальних напрямних в ній немає, завдяки чому гардеробна система має акуратний, стриманий вигляд. Несуча конструкція в такій системі — задня стінка, або панель, на якій закріплені штанги, полки та висувні ящики. Перекомпонування елементів може вимагати додаткових зусиль.Фото: Pinterest
Каркасна
Каркасна система примітна легким складанням, при цьому розташування окремих елементів можна пересувати, як вам подобається. В основі каркасного гардероба — металеві стійки, на які кріпляться полки, штанги, висувні ящики. Мінус такої системи у високій ціні.
Фото: Pinterest
Модульна
Модульні системи складаються з окремих секцій різного формату та комплектації. Це можуть бути шафи з рейлами й полицями, тумби з висувними ящиками, антресолі. Елементи встановлюють впритул один до одного, при цьому кріпити їх до стіни не потрібно. Збірку підбирає замовник під індивідуальні потреби. Єдиний недолік гардеробів модульного типу в їх громіздкості.Фото: Pinterest
Стелажна
Стелажна гардеробна система — одна з найпростіших за змістом та монтажем. Зазвичай вона складається з полиць однакової глибини й висоти. Її недолік в обмеженій опціональності — зберігати великі речі буде не дуже зручно. Проблема вирішується доповненнями у вигляді кошиків, окремо обладнаних рейлів для одягу на вішалках.Фото: Pinterest
Види монтажу
За способом монтажу гардеробні системи діляться на встановлені в спеціальній ніші або змонтовані уздовж стіни. Вибір залежить від геометрії кімнати й доступної площі.
Вбудовувані
Такий формат монтажу передбачає наявність окремої ніші в стіні або під сходами. Головна перевага в раціональному використанні простору — не залишаються порожні кути, весь простір можна розподілити для зберігання речей.
Відкриті
Фото: Pinterest
Система, що займає частину кімнати, вважається відкритою. Такий тип установки може перебувати, наприклад, прямо в спальні. В цьому випадку не доводиться підбирати елементи, щоб вони повністю зайняли стіну. Попри назву, окремі елементи такої системи можуть бути закриті дверцятами.
Поради щодо обладнання гардеробної
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Рівень вбудованого підсвічування всередині шаф повинен бути таким, щоб ви легко могли відрізнити чорний від темно-синього;
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Штанга повинна розташовуватися на рівні очей користувачів;
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Наявність острова — пуфика або диванчика, на який можна скласти речі при примірці, в рази підвищує рівень комфорту під час користування гардеробною;
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Якщо площа дозволяє, можна розмістити там туалетний столик;
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Найкраще для гардеробної вибрати приміщення, суміжне з ванною кімнатою або спальнею;
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Дзеркало в повний зріст в гардеробній допоможе візуально збільшити простір та планувати образ на місці.
Раніше ми писали про хитрі прийоми для розширення житлового простору.