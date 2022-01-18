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Невидима кухня-тренд 2022: три простих кроки по перетворенню простору

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Вівторок 18 січня 2022 16:15
Невидима кухня-тренд 2022: три простих кроки по перетворенню простору Фото: раковини і варильні панелі, можна накрити розсувними панелями (Pinterest)
Автор: Ріана Абдулаєва

Мінімалізм не втрачає актуальності. У 2022 році дизайнери пропонують слідувати його принципам й впровадити практичний та мінімалістичний інтер'єр кухні, зробивши її "невидимою". Британський експерт з інтер'єрів Tap Warehouse Поллі Ширер пропонує приховати більшу частину кухонного начиння і зробити чіткий поділ робочого і особистого простору.

Як зробити кухню сучасною і функціональною читайте в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на Metro.

Якщо в новому році ви вирішили переробити свою кухню, надавши їй більше комфорту та функціональності — подумайте про "невидимий" інтер'єр. Дизайнери пропонують позбутися непотрібних аксесуарів й зайвих меблів. Так що навіть найнеобхідніше краще заховати в шафи в тон зі стінами.

Невидима кухня

Дизайнери наполягають, що такий інтер'єр хоч і не привертає уваги, зате виглядає сучасно, а також позитивно впливає на стан мешканців, створюючи спокійну і невимушену атмосферу.

Одна з причин зростання популярності тенденції полягає в нових вимогах до житла після пандемії. Тепер кухня може бути й робочим простором, й місцем для участі у відеочатах, й приміщенням для зустрічей з друзями. Багато людей як і раніше працюють з дому, тому кухні продовжують змінюватися, стаючи багатофункціональним простором, в якому є місце для ноутбуків, моніторів і тренажерів.

Невидима кухня-тренд 2022: три простих кроки по перетворенню просторуФото: Pinterest

В рамках тенденції змінилися і предмети інтер'єру, призначені для кухонь — наприклад, кількість пошукових запитів в Google "кавомашини" збільшилася в кілька разів.

"Невидима" кухня ідеально підійде тим, хто любить чистоту, мінімалізм і візуально вільний простір, а не "обжитий" будинок.

Три простих кроки по створенню "невидимої" кухні

Одна з ключових переваг такого дизайну в тому, що вам не потрібно докладати багато зусиль, щоб впровадити його у свій інтер'єр.

Крок 1. Расхламленя

Хоча це може здатися очевидним, перший і найважливіший крок до того, щоб кухня виглядала невидимою, — це позбутися від мотлоху. Віддайте все, що вам більше не потрібно на кухні, і приберіть все, що лежить на стільниці, в шафи і ящики.

Невидима кухня-тренд 2022: три простих кроки по перетворенню просторуФото: Pinterest

Крок 2. Сховайте деталі

Такі предмети, як раковини та варильні поверхні, можна накрити розсувними панелями, щоб вони зливалися з робочими місцями. Це створить більш розслаблюючу атмосферу і перетворить вашу кухню в місце, в якому ви можете не тільки готувати і обідати, а й проводити час.

Невидима кухня-тренд 2022: три простих кроки по перетворенню просторуФото: Pinterest

Крок 3. Допустимий декор

Подумайте про декоративні предмети, щоб зробити кухню функціональним простором нарівні з іншими кімнатами. Ключ до включення декору в "невидиму" кухню — використання тільки тих предметів, які ви б могли уявити й в інших приміщеннях вашого будинку.

Такі деталі, як дзеркала, вази та рослини, допоможуть простору менше походити на кухню і більше — на кімнати або кабінет.

Невидима кухня-тренд 2022: три простих кроки по перетворенню просторуФото: Pinterest

Якщо послідувати цим рекомендаціям, кухня стане приємним, лаконічним і багатофункціональним місцем вашої квартири і на це буде потрібно мінімум зусиль.

Раніше ми писали про ТОП-5 тенденцій в дизайні інтер'єру 2022.

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