ru ua
Пт, 07 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Геометрия, мох и книги: ТОП-5 тенденций в дизайне интерьера 2022

Новина українською →
Пятница 07 января 2022 10:12
Геометрия, мох и книги: ТОП-5 тенденций в дизайне интерьера 2022 Фото: дизайнеры ожидают увидеть больше интерьеров, в основе которых лежат комфорт и индивидуальность (Vaticam)
Автор: Риана Абдулаева

Дизайн интерьера в 2021 принес нам всплеск свежих идей, смелых цветов и фактур, неожиданные сочетания материалов и смешения стилей. Хоть и невозможно предсказать точно, какие тренды взлетят в 2022 году — дизайнеры уже сейчас делают прогнозы на основе популярных тем и запросов.

Какие тренды в дизайне интерьера будут преобладать в 2022 году и какие из них станут смелым новым штрихом, если вы делаете ремонт — рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на Clever.

В новом году дизайнеры ожидают увидеть больше интерьеров, в основе которых лежат комфорт и индивидуальность. Современный контекст вынуждает людей более осознанно относиться к пространству и концепциям, в окружении которых мы существуем. В 2022 дизайн интерьера станет смелее, энергичнее и экологичнее, чем когда-либо прежде.

Геометрическая сетка

По мере развития метавселенных, в дизайне все более популярной становится тема путешествий в цифровой мир. Новый опыт развиртуализации графической архитектуры радикально меняет современную культуру. Помимо всех инноваций, связанных с умными технологиями, криптовалютой и NFT, мы также адаптируемся к гибридной модели жизни. Яркий пример — переход на удаленную работу, коммуникация онлайн.

На протяжении всей пандемии популярность сохраняли различные вариации клетки в интерьере и после стольких экспериментов мы возвращаемся к истокам — все больше архитекторов используют ее в своих проектах.

Геометрия, мох и книги: ТОП-5 тенденций в дизайне интерьера 2022Фото: Pinterest

Зеленый — "новый черный"

Независимо от оттенка и раскладок Pantone, зеленый — однозначно цвет 2022 года. Изумрудный, нефритовый, фисташковый привносят ощущение спокойствия и свежести в любое пространство — будь то кухня, ванная комната, спальня, гостиная или офис.

Как видим, тенденция на экологичность не утихает. Обилие домашних растений, элементы из природных материалов и апсайклинг все также актуальны, а какой еще цвет, как не зеленый, делает нас ближе к природе? Геометрия, мох и книги: ТОП-5 тенденций в дизайне интерьера 2022Фото: Pinterest

Goblincore

В 2022 мы выходим за рамки эстетики #cottagecore и еще больше склоняемся к концепции устойчивого развития с причудливым вариантами биофильного дизайна. Тренд гоблинкор (goblincore) — модное течение, пропагандирующее близость с природой, — не теряет популярности в сети TikTok.

Представители субкультуры любят лес, мох, грибы и лягушек, одеваются в одежду зелёного оттенка и коллекционируют скелеты животных. Всё это помогает им чувствовать себя в безопасности. Геометрия, мох и книги: ТОП-5 тенденций в дизайне интерьера 2022Фото: Pinterest

В дополнение к восстановлению дикой природы и пропаганде инклюзивности, goblincore подразумевает бережливость, покупку подержанных вещей и коллекционирование мелких блестящих предметов.

По сути, речь идет о более экологичном образе жизни, сочетающем в себе эстетику, вдохновленную природой. Грибы, улитки, лягушки, растения и мох — вот некоторые из основных мотивов этой тенденции.

Модульная мебель

Многофункциональная мебель — выгодное и практичное вложение в контексте многоцелевого пространства. Тренд на асимметрию и обилие изгибов постепенно отступает. Ему на смену приходят практичность, функциональность и простота формы.

Ничто не выдерживает испытание временем так, как мебель, которую легко собрать и разобрать по инструкции. И если вы еще не заметили — кушетка снова в моде.Геометрия, мох и книги: ТОП-5 тенденций в дизайне интерьера 2022
Фото: Pinterest

Еще больше книг

Все больше людей не только коллекционируют книги для личной библиотеки, но также строят лестницы и столы из старинных экземпляров. Даже если вы не заядлый библиофил, дизайнеры напоминают, что книги — прекрасный инструмент, который можно использовать в качестве наглядных справочников вместо Pinterest. Некоторые обложки книг 80-х — произведения искусства. К тому же так сложилось, что книги — это новый символ статуса. Так что энциклопедии, фолианты, сборники художественных произведений, толстые глянцевые журналы — можно смело включать в дизайн интерьера в 2022 году.Геометрия, мох и книги: ТОП-5 тенденций в дизайне интерьера 2022Фото: Pinterest

Ранее мы писали про книги по дизайну и архитектуре, которые помогут усовершенствовать пространство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье
Мнения
Виктория Титова
В Украине очень мало хороших общественных пространств: как это изменить
Виктория Титова
СЕО урбан-бюро Big City Lab
Виктория Берещак
Скидки на квартиры перед Новым годом: выгода или подвох от застройщика
Виктория Берещак
обозреватель рынка недвижимости
Михаил Подвысоцкий
На паузе: что происходит с ценами на жилье и чего ждать в следующем году
Михаил Подвысоцкий
основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group
Валерий Захаров
Зимой лучше: почему арендовать загородный дом выгоднее в осенне-зимний период
Валерий Захаров
брокер агентства недвижимости RE/MAX Central
Все мнения