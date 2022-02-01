Место не только для сна: 4 совета по созданию идеальной спальни

Спальня самая важная комната в доме — это место, где вы начинаете и заканчиваете свой день, расслабляетесь и отдыхаете. Она заслуживает отдельного внимания, ведь умение организовать личный комфорт во многом определяет наше самочувствие и влияет на качество жизни.

Четыре совета по улучшению спальни от креативного директора студии дизайна интерьера Albion Nord Камиллы Кларк — в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на Home and Gardnes.

В создании дизайна интерьера всегда следует отталкиваться от личных предпочтений и образа жизни, даже если они не соответствуют модным тенденциям. Однако существуют определенные критерии, по которым можно понять — насколько удачный дизайн вы выбрали. Каждая комната имеет свою функцию — от этого меняется ее атмосфера, наполнение, цветовые и световые решения. Дизайн спальни — практически всегда про интимность, комфорт, защищенность и отдых. Создать такое пространство помогут 4 совета от профессионального дизайнера.

Включите текстуру в дизайн

Текстура так же важна, как цвет и паттерны. Дизайнеры считают, что нет ничего хуже плоского дизайна. Хороший интерьер создает определенную атмосферу в помещении, поэтому текстура является важным компонентом любого интерьера, обладая свойством задействовать зрение и осязание.

Фото: Pinterest

Не бойтесь экспериментировать. Попробуйте смешать разные текстуры, например натуральный лен с мягким бархатом или мягкую кожу с грубой шерстью. Так спальня обретет индивидуальность и наполненность.

Не только пастель

В сознании многих яркие цвета — табу для спальни. Однако грамотное сочетание акцентов, позволяет сделать стены ярче и при этом не разрушает атмосферу комнаты.

Фото: Pinterest

Насыщенные цвета прекрасно работают в сочетании со свежими белыми простынями и кремовыми тонами изголовья и подушек.

К тому же яркие стены по-разному выглядят в зависимости от времени суток и приобретают различные тона в течение дня - уютные и насыщенные вечером, яркие и теплые утром.

Не место для тревоги

Спальня должна быть вашим идеальным убежищем. Для создания соответствующей атмосферы дизайнеры рекомендуют использовать элементы успокаивающих цветов: особенно мягкий синий и зеленый с теплым освещением. Такая комбинация дает ощущение спокойствия и безмятежности. Природные материалы по-прежнему актуальны — используйте элементы из дерева, камней и натуральных тканей.

Фото: Pinterest

Магия света

Идеальное освещение в спальне — мягкое и теплое. Используйте настенные светильники или настольные лампы, бра или ночники и избегайте слишком большого количества точечного света, который создает ощущение резкости и формальности пространства и больше подходит для офисов.

Фото: Pinterest

Офисному холодному свету однозначно не место в спальне — это пространство для отдыха, чтения, просмотра любимых сериалов, душевных разговоров с близкими, ленивых выходных и других удовольствий жизни. Все тревоги стоит оставить за дверями этой комнаты.

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