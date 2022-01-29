Психология дизайна: как интерьер помогает бороться со стрессом
Дизайнеры и психологи сходятся во мнении, что интерьер является отражением разума и внутреннего состояния. Осознанный подход к обстановке и наполнению квартиры, а также использование небольших хитростей — могут ежедневно положительно повлиять на настроение и улучшать ваше самочувствие.
Как сделать домашнюю обстановку психологически комфортной и какие лайфхаки для єтого можно использовать — читайте в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на Metro.
Дизайнер интерьеров Люси Аскью из компании Hillarys рассказала про влияние интерьера на самочувствие человека, а также поделилась несколькими простыми лайфхаками, которые помогут сделать ваш дом комфортнее для ментального здоровья.
Порядок
Бороться с беспорядком — сложная задача для многих, но уборку необходимо проводить не только в ожидании гостей, но и для хорошего самочувствия. Дом — наша крепость, мы просыпаемся в нем и возвращаемся в него после напряженного дня. Очень важно сделать его комфортным и безопасным пространством для нашего ума и местом, где можно расслабиться и отдохнуть.
Фото: Pinterest
Дизайнер рекомендует людям, ощущающим хаос в жизни, создать минималистичный интерьер в доме. Меньше — значит больше, поэтому наведите порядок и избавьтесь от лишнего, а затем убедитесь, что чистоту, на самом деле, легко поддерживать. Когда наш дом убран, это помогает уму сохранять спокойствие и мысли в порядке.
После уборки вы гарантированно почувствуете себя лучше и избавитесь от тревоги.
Учитывайте формы
Форма и расстановка мебели, заполняющей комнату, может сигнализировать вашему разуму об определенных вещах.
Обратите внимание на превалирующие фигуры в доме. Ваша мебель и предметы интерьера состоят из округлых мягких линий? Или, может быть, вы обнаружите, что прямые края, квадраты и острые углы преобладают?
Дизайнеры утверждают, что мягкие изгибы и округлости лучше влияют на психологическое благополучие жильцов. Они делают пространство более гибким и помогают чувствовать себя уютно.
Фото: Pinterest
Также обратите внимание на размещение мебели: постарайтесь расположить ее так, чтобы в комнату попадало как можно больше света. Одна из весомых причин сезонной депрессии, которая наиболее часто наблюдается в зимние месяцы, связана с сокращением светового дня.
Еще одно удивительное открытие: низкие потолки могут снизить уровень стресса — объяснение этому ученые нашли, изучая древние времена, когда наши предки жили в пещерах.
Растения
Множество исследований показали, что мы чувствуем себя лучше, когда находимся в окружении природы.
Растения не только оживляют пространство, но также снижают уровень стресса и снимают беспокойство. К тому же, биофильный дизайн — неизменная тенденция в последние несколько лет.
Фото: Pinterest
Вам не нужно быть специалистом-ботаником, чтобы выращивать домашние растения — некоторые виды очень просты в уходе.
Больше цвета
Психология цвета — подтверждена многими исследованиями. Например, нынче модный зеленый — который известен своими успокаивающими свойствами.
Фото: Pinterest
Мы с детства знаем про очевидные ассоциации, которые вызывают определенные цвета: красный ассоциируется с опасностью, желтый — с яркостью и теплом, а синий — со спокойствием. Однако восприятие цветов индивидуально, так что руководствуйтесь своей интуицией. Добавьте акценты в интерьер, которые вызывают чувство спокойствия, а также поднимают настроение.
Подумайте о гостях
Жить одному и не приглашать гостей вполне нормально, если вам нравится одиночество. Впрочем, дизайнер рекомендует подумать о том, как выглядело бы ваше пространство, если бы вы создавали его для лучшего друга. Мы часто делаем что-то лучше для других людей, чем для нас самих.
Фото: Pinterest
За последние несколько лет мы провели много времени в вынужденной изоляции, и это отразилось на нашем ментальном здоровье. Живое общение с приятными людьми — очень заряжает. Чем это не повод создать комфортные условия для посиделок с друзьями или же только для себя, но с большой любовью и заботой.
Еще один совет: постарайтесь сделать гостиную и кухню единым пространством, чтобы оно выглядело доступным и гостеприимным.
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