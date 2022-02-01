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Місце не тільки для сну: 4 поради щодо створення ідеальної спальні

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Вівторок 01 лютого 2022 19:05
Місце не тільки для сну: 4 поради щодо створення ідеальної спальні Фото: спальня - найважливіша кімната в будинку (In-art Studio)
Автор: Ріана Абдулаєва

Спальня найважливіша кімната в будинку — це місце, де ви починаєте і закінчуєте свій день, розслабляєтеся і відпочиваєте. Вона заслуговує на окрему увагу, адже вміння організувати особистий комфорт багато в чому визначає наше самопочуття і впливає на якість життя.

Чотири поради щодо поліпшення спальні від креативного директора студії дизайну інтер'єру Albion Nord Камілли Кларк — в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на Home and Gardnes.

У створенні дизайну інтер'єру завжди слід відштовхуватися від особистих вподобань і способу життя, навіть якщо вони не відповідають модним тенденціям. Однак існують певні критерії, за якими можна зрозуміти — наскільки вдалий дизайн ви вибрали. Кожна кімната має свою функцію — від цього змінюється її атмосфера, наповнення, колірні та світлові рішення. Дизайн спальні — практично завжди про інтимність, комфорт, захищеність і відпочинок. Створити такий простір допоможуть 4 поради від професійного дизайнера.

Включіть текстуру в дизайн

Текстура так само важлива, як колір і патерни. Дизайнери вважають, що немає нічого гіршого за плаский дизайн. Хороший інтер'єр створює певну атмосферу в приміщенні, тому текстура є важливим компонентом будь-якого інтер'єру, вона має властивість задіяти зір та дотик.

Місце не тільки для сну: 4 поради щодо створення ідеальної спальніФото: Pinterest

Не бійтеся експериментувати. Спробуйте змішати різні текстури, наприклад натуральний льон з м'яким оксамитом або м'яку шкіру з грубою шерстю. Так спальня набуде індивідуальності та наповненості.

Не тільки пастель

У свідомості багатьох яскраві кольори — табу для спальні. Однак грамотне поєднання акцентів, дозволяє зробити стіни яскравіше і при цьому не руйнує атмосферу кімнати.

Місце не тільки для сну: 4 поради щодо створення ідеальної спальніФото: Pinterest

Насичені кольори прекрасно працюють в поєднанні зі свіжими білими простирадлами й кремовими тонами узголів'я й подушок.

До того ж яскраві стіни по-різному виглядають в залежності від часу доби та набувають різні тони протягом дня — затишні й насичені ввечері, яскраві та теплі вранці.

Не місце для тривоги

Спальня повинна бути вашим ідеальним притулком. Для створення відповідної атмосфери дизайнери рекомендують використовувати елементи заспокійливих кольорів: особливо м'який синій і зелений з теплим освітленням. Така комбінація дає відчуття спокою та безтурботності. Природні матеріали як і раніше актуальні — використовуйте елементи з дерева, каменів і натуральних тканин.

Місце не тільки для сну: 4 поради щодо створення ідеальної спальніФото: Pinterest

Магія світла

Ідеальне освітлення в спальні — м'яке і тепле. Використовуйте настінні світильники або настільні лампи, бра або нічники й уникайте занадто великої кількості точкового світла, який створює відчуття різкості та формальності простору і більше підходить для офісів.

Місце не тільки для сну: 4 поради щодо створення ідеальної спальніФото: Pinterest

Офісному холодному світлу однозначно не місце в спальні — це простір для відпочинку, читання, перегляду улюблених серіалів, душевних розмов з близькими, ледачих вихідних та інших задоволень життя. Всі тривоги варто залишити за дверима цієї кімнати.

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