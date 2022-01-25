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Ледяное здание-айсберг, плывущее по воде: оригинальный "зимний дворец" построили в Китае

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 18:26
Ледяное здание-айсберг, плывущее по воде: оригинальный "зимний дворец" построили в Китае Фото: Ice Cubes - новый туристический центр Синьсянь, посвященный зимним видам спорта (archdaily)
Автор: Светлана Голландс

Оригинальный проект студий Ice Cubes от архитектурных студий Mathieu Forest Architecte и Zone of Utopia представляет из себя девять 17-метровых прозрачных кубов льда, смещенных по направлению друг к другу, которые, в свою очередь, образуют три корпуса здания, словно плывущего по воде, – сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Аrchdaily.

Куб-кривое зеркало

Так выглядит новый туристический центр Синьсянь, посвященный зимним видам спорта и туризма. Скульптура масштабная и монументальная. Цель проекта – создать яркий городской "якорь" и точку притяжения, объединяющую весь район, в котором будет также искусственный горнолыжный склон.

Задача выполнена: Синьсян уже успел стать архитектурной доминантой и туристической меккой.Ледяное здание-айсберг, плывущее по воде: оригинальный &quot;зимний дворец&quot; построили в КитаеФото: archdaily

Текстура стеклянных фасадов этого необычного здания состоит из множества спутанных между собой полупрозрачных кристаллов льда, которые фильтруют, преломляют и отражают свет и создают, как в кривом зеркале, причудливые отображения всего, что происходит внутри здания. Синьсянь стоит на озере и создается впечатление, что кубы льда плывут по этой воде, словно айсберги.

Концепция заключается в загадочной сути самого льда, который позволяет "спрятаться" и одновременно – показать себя, спровоцировать интерес ко всему неизведанному и загадочному. Создается впечатление глыбы льда с жителями внутри.

Из стекла и стали

Фасады постоянно меняют цвет и текстуру поверхности – от гладкой и прозрачной – до шероховатой и покрытой инеем, от нежно-голубой – до сумечерно-серой – в зависимости от времени суток и года. Они отображают цвет неба и облаков, преломляют солнечный лучи.Ледяное здание-айсберг, плывущее по воде: оригинальный &quot;зимний дворец&quot; построили в КитаеФото: archdaily

На самом деле фасады выполнены из печатных стеклянных панелей, содержащих ледяные кристаллы. Это исключительно стекло и сталь. Опорная конструкция не видна, стеклянные панели фасадов подвешены на тросах из нержавеющей стали с минимальным количеством стальных соединений.

Ночью фасады полностью подсвечиваются и освещают окрестности. Здание излучает равномерный свет, благодаря которому его невозможно не заметить.

Ранее мы рассказывали про башни "падающие в объятия друг к другу". Это новый проект от эпатажных голланских архитекторов, которые строят в депрессивном районе Мюнхена.

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