ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Башни "падающие в объятия друг к другу": эпатажные голландцы рассекретили свой новый проект

Новина українською →
Пятница 21 января 2022 12:45
Башни "падающие в объятия друг к другу": эпатажные голландцы рассекретили свой новый проект Фото: башни будут направлены друг к другу под визуально опасным наклоном (archdaily.com)
Автор: Светлана Голландс

Архитектурное бюро из Нидерландов MVRDV, известное во всем мире своими неординарными и эпатажными проектами, рассекретило свой новый проект в Мюнхене, сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Аrchdaily.

Ворота из "вафельного печенья" и "влюбленные" башни

В этот раз неугомонные голландцы спроектировали две двухступенчатые башни из четырех блоков, издалека напоминающие четыре аппетитных куска вафельного печенья. Они будут направлены друг к другу под визуально опасным наклоном и смыкаться вместе на высоте. При этом верхние блоки останутся частично висеть в воздухе.

Башни будут построены на сложном по ландшафту и состоянию участке на юге Мюнхена, в окрестностях станции метро Кандидплац – это обветшавшая с годами территория с устаревшей застройкой, окруженная оживленными трассами.Башни &quot;падающие в объятия друг к другу&quot;: эпатажные голландцы рассекретили свой новый проектФото: Archdaily

Всемирно известные архитекторы приглашены провести реконструкцию этого района: устаревшие сооружения будут на треть снесены (останутся шесть из девяти кварталов), остальные – модернизированы, появится смысловая и художественная доминанта – два башни, "падающие в объятья друг к другу" и создающие своеобразные воздушные "ворота". Функционально они будут представлять из себя серию террас, завершающихся общей зеленой крышей.

При этом, как обещают проектанты, зеленая зона в центре застройки будет сохранена, расширена и преобразована в полноценную зону отдыха, визуально связанную с произведениями искусства на стенах ближайшей станции метро.Башни &quot;падающие в объятия друг к другу&quot;: эпатажные голландцы рассекретили свой новый проектФото: Archdaily

Не только падающие башни

Стоит добавить, что наклоненные башни – не единственное творение MVRDV в Германии. Еще двадцать лет назад голландское архитектурное бюро создало городской центр с офисными помещениями в самом сердце "пригородного бизнес-парка" неподалеку от Мюнхена.

А буквально недавно бюро объявило о нескольких новых проектах для немцев, таких как адаптивное повторное использование Berliner Union Film Ateliers (BUFA), генеральный план района Эттлингер Тор в Карлсруэ. Также была представлена серия исследований для будущих архитектурных и городских планов Фуггерайена ("Квартала Фуггеров"), старейшего в мире комплекса социального жилья, созданного для неимущих еще в 16 веке.

Ранее мы рассказвали о падающем небоскребе, который может обрушиться вместе с жителями в любую минуту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мнения
Назар Бенч
Гибкость, адаптивность и функциональность: какими будут офисы в 2022 году
Назар Бенч
владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп"
Юлия Ступина
Инвесторам придется делиться, а покупателям – платить больше: как отразится на цене квартир законопроект 5600
Юлия Ступина
директор по финансам Строй сити Девелопмент групп
Виктория Титова
В Украине очень мало хороших общественных пространств: как это изменить
Виктория Титова
СЕО урбан-бюро Big City Lab
Виктория Берещак
Скидки на квартиры перед Новым годом: выгода или подвох от застройщика
Виктория Берещак
обозреватель рынка недвижимости
Все мнения