Башни "падающие в объятия друг к другу": эпатажные голландцы рассекретили свой новый проект

Архитектурное бюро из Нидерландов MVRDV, известное во всем мире своими неординарными и эпатажными проектами, рассекретило свой новый проект в Мюнхене, сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Аrchdaily.

Ворота из "вафельного печенья" и "влюбленные" башни

В этот раз неугомонные голландцы спроектировали две двухступенчатые башни из четырех блоков, издалека напоминающие четыре аппетитных куска вафельного печенья. Они будут направлены друг к другу под визуально опасным наклоном и смыкаться вместе на высоте. При этом верхние блоки останутся частично висеть в воздухе.

Башни будут построены на сложном по ландшафту и состоянию участке на юге Мюнхена, в окрестностях станции метро Кандидплац – это обветшавшая с годами территория с устаревшей застройкой, окруженная оживленными трассами. Фото: Archdaily

Всемирно известные архитекторы приглашены провести реконструкцию этого района: устаревшие сооружения будут на треть снесены (останутся шесть из девяти кварталов), остальные – модернизированы, появится смысловая и художественная доминанта – два башни, "падающие в объятья друг к другу" и создающие своеобразные воздушные "ворота". Функционально они будут представлять из себя серию террас, завершающихся общей зеленой крышей.

При этом, как обещают проектанты, зеленая зона в центре застройки будет сохранена, расширена и преобразована в полноценную зону отдыха, визуально связанную с произведениями искусства на стенах ближайшей станции метро. Фото: Archdaily

Не только падающие башни

Стоит добавить, что наклоненные башни – не единственное творение MVRDV в Германии. Еще двадцать лет назад голландское архитектурное бюро создало городской центр с офисными помещениями в самом сердце "пригородного бизнес-парка" неподалеку от Мюнхена.

А буквально недавно бюро объявило о нескольких новых проектах для немцев, таких как адаптивное повторное использование Berliner Union Film Ateliers (BUFA), генеральный план района Эттлингер Тор в Карлсруэ. Также была представлена серия исследований для будущих архитектурных и городских планов Фуггерайена ("Квартала Фуггеров"), старейшего в мире комплекса социального жилья, созданного для неимущих еще в 16 веке.

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