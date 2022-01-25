Крижана будівля-айсберг, що пливе по воді: оригінальний "зимовий палац" побудували в Китаї

Оригінальний проект Ice Cubes від архітектурних студій Mathieu Forest Architecte і Zone of Utopia являє собою дев'ять 17-метрових прозорих кубів льоду, зміщених у напрямку один до одного, які, в свою чергу, утворюють три корпуси будівлі, яка немов пливе по воді, – повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Аrchdaily.

Куб-криве дзеркало

Так виглядає новий туристичний центр Сіньсянь, присвячений зимовим видам спорту і туризму. Скульптура масштабна та монументальна. Мета проєкту –створити яскравий міський "якір" й точку тяжіння, що об'єднує весь район, в якому буде також штучний гірськолижний схил.

Завдання виконане: Сіньсян вже встиг стати архітектурною домінантою і туристичною меккою. Фото: archdaily

Текстура скляних фасадів цієї незвичайної будівлі складається з безлічі сплутаних між собою напівпрозорих кристалів льоду, які фільтрують, заломлюють і відбивають світло та створюють, як в кривому дзеркалі, химерні відображення всього, що відбувається всередині будівлі. Сіньсянь стоїть на озері й створюється враження, що куби льоду пливуть по цій воді, немов айсберги.

Концепція полягає в загадковій суті самого льоду, який дозволяє "сховатися" і одночасно – показати себе, спровокувати інтерес до всього незвіданого й загадкового. Створюється враження брили льоду з жителями всередині.

Зі скла і сталі

Фасади постійно змінюють колір і текстуру поверхні – від гладкою і прозорої – до шорсткої й покритою інеєм, від ніжно-блакитної – до сутінково-сірої – в залежності від часу доби та року. Вони відображають колір неба і хмар, заломлюють сонячне проміння. Фото: archdaily

Насправді фасади виконані з друкованих скляних панелей, що містять крижані кристали. Це виключно скло і сталь. Опорної конструкції не видно, скляні панелі фасадів підвішені на тросах з нержавіючої сталі з мінімальною кількістю сталевих з'єднань.

Вночі фасади повністю підсвічуються й висвітлюють околиці. Будівля випромінює рівномірне світло, завдяки якому його неможливо не помітити.

Раніше ми розповідали про вежі "падаючі в обійми одна до одної". Це новий проект від епатажних голланських архітекторів, які будують в депресивному районі Мюнхена.