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Если не квартира, то что: новые форматы жилья на рынке аренды

Новина українською →
Среда 22 декабря 2021 11:18
Если не квартира, то что: новые форматы жилья на рынке аренды Фото: предложение такого жилья существенно ограничено и может удовлетворить максимум 20% арендаторов (gettyimages)
Автор: Леся Панченко

К 2025 году спрос на доходные дома (многоквартирные дома, предназначенные специально для сдачи в ореду) разных форматов может возрасти более чем в 2 раза. В крупных региональных центрах предложение апартаментов в аренду может возрасти из имеющихся 1000 номеров до 2000-3000 (около 30 доходных домов), львиная доля из которых будет сконцентрирована в Киеве (более 40%), Львове и Одессе (около 25-30%).

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на данные компании INSPI.

Альтернативные варианты съемного жилья

Сейчас спрос на доходные дома сконцентрирован преимущественно в крупных городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе, где большая потребность в долгосрочной аренде жилых помещений площадью 25-50 кв.м.

"На протяжении 2021 года в общей структуре спроса на аренду жилья популярность найма апартаментов в доходных домах составляет около 10%. Однако предложение такого жилья существенно ограничено и может удовлетворить максимум 20% арендаторов. В то же время в зависимости от экономических условий в том или ином регионе количество арендаторов, которые будут ориентироваться на доходные дома, будет постепенно расти", – рассказал управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

В ближайшие несколько лет в таких городах, как Киев, Львов, Одесса и Харьков, доля потенциальных арендаторов в доходных домах разных форматов будет расти в соответствии с существующим предложением. К 2025 году количество доходных домов в крупных региональных центрах может возрасти с имеющихся 1000 номеров до 2000-3000 апартаментов (около 30 доходных домов), львиная доля из которых будет сконцентрирована в Киеве (более 40%), Львове и Одессе (около 25-30%).

Микс квартиры и отеля

Среди самых больших преимуществ аренды в доходных домах эксперт назвал возможность "отельного" обслуживания, возложенного на управляющую компанию.Если не квартира, то что: новые форматы жилья на рынке арендыpixabay.com

"Потенциальные наниматели апартаментов в доходных домах настроены получить максимальный комфорт от проживания, начиная от уборки в номере, возможности дистанционной работы, заканчивая отдыхом в кафе прямо в доме. имеющиеся преимущества жизни в новостройках, добавив элементы чисто гостиничного сервиса", – подчеркнул он.

Владимир Семенцов считает, что развитие сегмента доходных домов будет зависеть от нескольких важных факторов, среди которых: инвестиционная привлекательность как для девелопера, так и для частных инвесторов (пассивные инвестиции, шеринговые инвестиции на стадии строительства и эксплуатации и т.д.), а также уровень платежеспособного спроса.

Сколько это стоит

По его словам, стоимость проживания в апартаментах, сопоставимых с площадью 1-комнатной квартиры, в зависимости от класса объекта может быть дороже на 30-40%.

"Проживание в доходных домах дороже, чем наем квартиры. Однако уровень комфорта и имеющиеся дополнительные преимущества существенно влияют на популярность такого формата. Арендаторы снимают уже готовые, обустроенные мебелью и техникой апартаменты, а, например, аренда квартиры в новостройке очень часто связана с долговременным ремонтом других домов в доме. Конечно, не стоит рассчитывать, что доходные дома вытеснят классическую аренду квартир, однако в ближайшие несколько лет они могут стать весомой альтернативой для потенциальных арендаторов", – подытожил Владимир Семенцов.

Ранее мы рассказывали, что цены на аренду и продажу квартир в Киеве "уперлись в потолок".

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