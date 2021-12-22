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Якщо не квартира, то що: нові формати житла на ринку оренди

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Середа 22 грудня 2021 11:18
Якщо не квартира, то що: нові формати житла на ринку оренди Фото: пропозиція такого житла суттєво обмежена і може задовольнити максимум 20% орендарів (gettyimages)
Автор: Леся Панченко

До 2025 року попит на прибуткові будинки (багатоквартирні будинки, призначені спеціально для здачі в ореду) різних форматів може зрости більш ніж в 2 рази. У великих регіональних центрах пропозиція апартаментів в оренду може зрости з наявних 1000 номерів до 2000-3000 (близько 30 прибуткових будинків), левова частка з яких буде сконцентрована в Києві (понад 40%), Львові та Одесі (близько 25-30%).

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дані компанії INSPI.

Альтернативні варіанти зйомного житла

Зараз попит на прибуткові будинки сконцентрований переважно у великих містах України: Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі, де є велика потреба в довгостроковій оренді житлових приміщень площею 25-50 кв.м.

"Впродовж 2021 року у загальній структурі попиту на оренду житла, популярність найму апартаментів у прибуткових будинках становить близько 10%. Проте пропозиція такого житла суттєво обмежена і може задовольнити максимум 20% орендарів. Водночас залежно від економічних умов в тому чи іншому регіоні, кількість орендарів, що переорієнтуватимуться на прибуткові будинки, поступово зростатиме", – розповів керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

У найближчі кілька років у таких містах, як Київ, Львів, Одеса та Харків частка потенційних орендарів у прибуткових будинках різних форматів зростатиме відповідно до наявної пропозиції. До 2025 року кількість прибуткових будинків у великих регіональних центрах може зрости з наявних 1000 номерів до 2000-3000 апартаментів (близько 30 прибуткових будинків), левова частка з яких буде сконцентрована в Києві (понад 40%), Львові та Одесі (близько 25-30%).

Мікс квартири та готелю

Серед найбільших переваг оренди в прибуткових будинках експерт назвав можливість "готельного" обслуговування, покладеного на керуючу компанію.Якщо не квартира, то що: нові формати житла на ринку орендиpixabay.com

"Потенційні наймачі апартаментів в прибуткових будинках налаштовані отримати максимальний комфорт від проживання, починаючи від прибирання в номері, можливості дистанційної роботи, закінчуючи відпочинком у кав’ярні прямо в будинку. Саме тому забудовники, що планують реалізовувати проєкти в цьому сегменті нерухомості, намагатимуться втілити всі наявні переваги життя в новобудовах, додавши елементи суто готельного сервісу", – підкреслив він.

Володимир Семенцов вважає, що розвиток сегменту прибуткових будинків залежатиме від кількох важливих факторів, серед яких: інвестиційна привабливість, як для девелопера, так і для приватних інвесторів (пасивні інвестиції, шерінгові інвестиції на стадії будівництва та експлуатації і т. ін.), а також рівень платоспроможного попиту.

Скільки це коштує

За його словами, вартість проживання в апартаментах, співставних з площею 1-кімнатної квартири, залежно від класу об’єкта, може бути дорожчим на 30-40%.

"Прожиття в прибуткових будинках є дорожчим, ніж найм квартири. Проте рівень комфорту та наявні додаткові переваги суттєво впливають на популярність такого формату. Орендарі винаймають уже готові, облаштовані меблями і технікою апартаменти, а, наприклад, оренда квартири в новобудові дуже часто пов’язана з довготривалим ремонтом інших помешкань у будинку. Звісно, не варто розраховувати, що прибуткові будинки витіснять класичну оренду квартир, проте у найближчі кілька років вони можуть стати вагомою альтернативою для потенційних орендарів", – підсумував Володимир Семенцов.

Раніше ми розповідали, що ціни на оренду та продаж квартир у Києві "вперлися у стелю".

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