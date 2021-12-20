Аренда и продажа квартир в Киеве: цены "уперлись в потолок"

Фото: в ближайшие полгода цены будут оставлять почти без изменений (Виталий Носач, РБК-Украина)

В I полугодии 2022 года в сегменте аренды квартир в Киеве цены будут зависеть от сезонных факторов. Рост стоимости аренды возможен не раньше конца марта-начала апреля 2022 года, и будет связан с существенным ростом спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию Киевского городского отделения АСНУ.

Цены на аренду квартир в Киеве до лета 2022 г

"До апреля, до начала нового делового сезона, стоимость аренды будет оставаться более-менее устойчивой. В этот период незначительные ценовые колебания до 1-2% — возможны лишь у 10-15% арендованного жилья", — считает Елена Гайдамаха, председатель Киевского городского отделения АСНУ.

Эксперт подчеркнула, что в зависимости от активности потенциальных арендаторов, стоимость аренды в течение апреля-июня может вырасти до 10%: "спрос будет диктовать свои правила. И его уровень скажется на арендных ценах. Ожидается, что завершение отопительного сезона станет катализатором к активизации потенциальных арендаторов. К этому же стоит добавить традиционный сезонный фактор: именно со второй половины марта миграционные процессы в стране значительно усиливаются. Однако возможный рост стоимости аренды будет происходить без резких скачков — во II квартале 2022 года ежемесячное увеличение цен на аренду квартир не будет больше 3-5%".

Начиная с апреля 2022 года, как и в последние 3 года, более 60-65% спроса на аренду квартир в Киеве будет сконцентрировано в сегменте квартир площадью 35-50 кв.м преимущественно в советских домах, расположенных в местах с удачным транспортным сообщением.

Традиционно подавляющее большинство арендаторов будут искать небольшие квартиры за приемлемую цену. И из-за роста спроса наибольшая ценовая динамика возможна именно на такой тип жилья.

Купля / продажа квартир в Киеве — будет ли кризис?

Что касается купли/продажи квартир на вторичном рынке Киева — в ближайшие полгода цены будут оставлять почти без изменений.

Как отметила Елена Гайдамаха, ценовые колебания в пределах 3% возможны лишь в 20% выставленных на продажу малогабаритных квартир площадью до 50кв.м преимущественно в домах советской застройки возле станций метрополитена.

"Спрос на малогабаритные квартиры в удачных локациях всегда очень высок. Однако, как и на первичном рынке, стоимость вторичного жилья на протяжении 2020-2021 годов росла достаточно активно — квартиры небольшой площади подорожали от 20% до 30%. И сформированные на начало сентября цены достигли максимально приемлемых отметок.

Дальнейший рост стоимости квартир без увеличения спроса может лишь спровоцировать кризис, что негативно повлияет на количество сделок. Подавляющее большинство продавцов не заинтересовано ни в каких кризисных явлениях",— подчеркнула глава Киевского отделения АСНУ.

Ранее мы рассказывали, стоит ли ожидать коллапс или рост на рынке недвижимости в 2022 году.