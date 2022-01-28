Кубик Рубика от Xiaomi: компания показала проект новой международной штаб-квартиры

Компания-производитель электроники Xiaomi провела конкурс проектов для своей новой штаб-квартиры в Шэньчжэне. Победителем был выбран проект Mi Rubik's Cube от компании Ennead Architects. Конкурсе проводился в честь 10-летия компании.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Аrchdaily.

Идея проекта

Идея проекта-победителя – показать связь между технологиями и повседневной жизнью. Для этого цифровой интерфейс интегрирован в ткань здания. Структура Mi Rubik's Cube напоминает кубик Рубика с 360-градусным светодиодным экраном, окружающим подиум здания. Это должно олицетворять успех Xiaomi и устремления компании в будущее.

Штаб-квартира и флагманский магазин Xiaomi

В здании будут располагаться международная штаб-квартира Xiaomi Shenzhen и Xiaomi Home, а также флагманский магазин компании. Месторасположение штаб-квартиры – в самом сердце Houhai Financial and Commercial – одного из ключевых и быстрорастущих районов в Шэньчжэне, которые в скором сремени станут новыми "точками притяжения" Шэньчжэня для шоппинга, туризма и общественной жизни. Архитекторы хотели спроектировать более "гибкую и модульную среду, которую можно адаптировать к постоянно меняющемуся технологическому ландшафту". Фото: archdaily.com

"Внутренняя компоновка Mi Rubik's Cube основана на полном архитектурном цикле и воплощает взаимодействие и интеграцию различных программных пространств. В то время как внешний вид основан на инновациях и духе сотрудничества, которые характерны для компании Xiaomi", – сказал Питер Шуберт, партнер по дизайну в Ennead Architects.

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