Кубик Рубіка від Xiaomi: компанія показала проєкт нової міжнародної штаб-квартири

Компанія-виробник електроніки Xiaomi провела конкурс проєктів для своєї нової штаб-квартири в Шеньчжені. Переможцем був обраний проєкт Mi Rubik's Cube від компанії Ennead Architects. Конкурс проводився на честь 10-річчя компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Аrchdaily.
Ідея проєкту-переможця – показати зв'язок між технологіями та повсякденним життям. Для цього цифровий інтерфейс інтегрований в тканину будівлі. Структура Mi Rubik's Cube нагадує кубик Рубіка з 360-градусним світлодіодним екраном, оточуючим подіум будівлі. Це повинно уособлювати успіх Xiaomi й спрямування компанії в майбутнє.
У будівлі розташується міжнародна штаб-квартира Xiaomi Shenzhen і Xiaomi Home, а також флагманський магазин компанії. Місце розташування штаб-квартири – в самому серці Houhai Financial and Commercial – одного з ключових й швидкозростаючих районів в Шеньчжені, які незабаром стануть новими "точками тяжіння" Шеньчженя для шопінгу, туризму та суспільного життя. Архітектори хотіли спроєктувати більш "гнучке та модульне середовище, яке можна адаптувати до постійно мінливого технологічного ландшафту".
"Внутрішня компоновка Mi Rubik's Cube заснована на повному архітектурному циклі та втілює взаємодію та інтеграцію різних програмних просторів. У той час як зовнішній вигляд заснований на інноваціях й дусі співпраці, які характерні для компанії Xiaomi", – сказав Пітер Шуберт, партнер по дизайну в Ennead Architects.
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