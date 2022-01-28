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Кубик Рубіка від Xiaomi: компанія показала проєкт нової міжнародної штаб-квартири

Автор: Леся Панченко

Компанія-виробник електроніки Xiaomi провела конкурс проєктів для своєї нової штаб-квартири в Шеньчжені. Переможцем був обраний проєкт Mi Rubik's Cube від компанії Ennead Architects. Конкурс проводився на честь 10-річчя компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Аrchdaily.

Ідея проекту

Ідея проєкту-переможця – показати зв'язок між технологіями та повсякденним життям. Для цього цифровий інтерфейс інтегрований в тканину будівлі. Структура Mi Rubik's Cube нагадує кубик Рубіка з 360-градусним світлодіодним екраном, оточуючим подіум будівлі. Це повинно уособлювати успіх Xiaomi й спрямування компанії в майбутнє.

Штаб-квартира та флагманський магазин Xiaomi

У будівлі розташується міжнародна штаб-квартира Xiaomi Shenzhen і Xiaomi Home, а також флагманський магазин компанії. Місце розташування штаб-квартири – в самому серці Houhai Financial and Commercial – одного з ключових й швидкозростаючих районів в Шеньчжені, які незабаром стануть новими "точками тяжіння" Шеньчженя для шопінгу, туризму та суспільного життя. Архітектори хотіли спроєктувати більш "гнучке та модульне середовище, яке можна адаптувати до постійно мінливого технологічного ландшафту".Фото: archdaily.com

"Внутрішня компоновка Mi Rubik's Cube заснована на повному архітектурному циклі та втілює взаємодію та інтеграцію різних програмних просторів. У той час як зовнішній вигляд заснований на інноваціях й дусі співпраці, які характерні для компанії Xiaomi", – сказав Пітер Шуберт, партнер по дизайну в Ennead Architects.

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