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Громоздкая мебель, ковры и обои в цветочек: в квартиры украинцев возвращаются тренды 90-х

Новина українською →
Понедельник 10 января 2022 17:28
Громоздкая мебель, ковры и обои в цветочек: в квартиры украинцев возвращаются тренды 90-х Фото: возвращается мода на массивную мебель, которая способна вмещать все временно не нужное (Pinterest)
Автор: Светлана Голландс

Вынужденное пребывание в четырех стенах во время карантина, а также тренд на приобретение квартир небольших площадей или смарт-квартир – возвращают нам стиль оснащения жилья второй трети советского периода, когда подавляющее большинство горожан обживали маленькие неудобные "хрущевки" и панельки массовых серий.

Какие "советские" элементы декора вернулись и заняли свое место в квартиры украинцев – в материале РБК-Украина Realty.

Громоздкая мебель, ковры и обои в цветочек: в квартиры украинцев возвращаются тренды 90-х

Фото: Pinterest

В частности, возвращается мода на большую массивную мебель, которая, в отличие от лаконичных скандинавских решений, способна вмещать все временно ненужное – от одежды до детских велосипедов – и может служить десятилетиями. Лаунж-гарнитуры а-ля 80-е закрывают собой все потребности по хранению вещей, что особенно актуально в малогабаритном жилье.

Новое – хорошо забытое старое

По той же причине вновь становятся популярными и настенные блоки – лаковые или просто дощатые. Они выгодно экономят место.

На смену стильным низким журнальным столикам в гостиные опять приходят большие столы-трансформеры. Сегодня семьи все чаще чаевничают или даже обедают дома всем составом – маленький столик, где помещаются лишь две-три чашки с кофе, в таком случае не вариант.

Громоздкая мебель, ковры и обои в цветочек: в квартиры украинцев возвращаются тренды 90-хФото: Pinterest

Еще одно новшество из хорошо забытого старого – ковры на стенах и полу. Эти "пылесборники" очень неплохо сохраняют в квартире тепло, а также выступают звукоизолирующим буфером. При этом они гораздо практичнее ковролина, выполняющего такую же роль, так как легко снимаются и чистятся, позволяя поддерживать чистоту.

Возвращаются и обои в милый цветочный принт – они, как и вагонка на балконе, добавляют квартире элементарного уюта и тепла, которые просто необходимы, если приходится большую часть времени проводить дома.

Громоздкая мебель, ковры и обои в цветочек: в квартиры украинцев возвращаются тренды 90-хФото: Pinterest

От чего все же следует отказаться

В то же время есть и несколько элементов из стиля конца 90-х - начала нулевых, от которых дизайнеры советуют отказаться как можно быстрее, чтобы не испортить интерьер безвкусицей и вышедшими из моды вещами.

В частности, стоит отказаться от открытых карнизов – лучше их скрыть в потолке. Не следует устанавливать плинтуса в одном цвете с полом – более стильно и эффектно будут выглядеть белые. Ушли в прошлое и округлые смесители – им на смену выступили строгие лаконичные устройства с правильными геометрическими формами и в сдержанной цветовой гамме. Стоит также выбросить и мамину тумбу под умывальником в ванной – сегодня устанавливают навесную мебель-консоль с потайным замками и ручками.

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