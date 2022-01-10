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Громіздкі меблі, килими та шпалери в квіточки: в квартири українців повертаються тренди 90-х

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Понеділок 10 січня 2022 17:28
Громіздкі меблі, килими та шпалери в квіточки: в квартири українців повертаються тренди 90-х Фото: повертається мода на масивні меблі, які здатні вміщати все тимчасово не потрібне (Pinterest)
Автор: Світлана Голландс

Вимушене перебування в чотирьох стінах під час карантину, а також тренд на придбання квартир невеликих площ або смарт-квартир – повертають нам стиль оснащення житла другої третини радянського періоду, коли переважна більшість городян обживали маленькі незручні "хрущовки" і панельки масових серій.

Які "радянські" елементи декору повернулися і зайняли своє місце у квартири українців – у матеріалі РБК-Україна Realty.

Громіздкі меблі, килими та шпалери в квіточки: в квартири українців повертаються тренди 90-х

Фото: Pinterest

Зокрема, повертається мода на масивні меблі, які, на відміну від лаконічних скандинавських рішень, здатні вміщати все тимчасово непотрібне – від одягу до дитячих велосипедів – і можуть служити десятиліттями. Лаунж-гарнітури а-ля 80-ті закривають собою всі потреби по зберіганню речей, що особливо актуально в малогабаритному житлі.

Нове – добре забуте старе

З тієї ж причини знову стають популярними й настінні блоки – лакові або просто дощаті. Вони вигідно економлять місце.

На зміну стильним низьким журнальним столикам у вітальні знову приходять великі столи-трансформери. Сьогодні сім'ї все частіше чаюють або навіть обідають вдома всім складом – маленький столик, де вміщаються лише дві-три чашки з кавою, в такому випадку не варіант.

Громіздкі меблі, килими та шпалери в квіточки: в квартири українців повертаються тренди 90-хФото: Pinterest

Ще одне нововведення з добре забутого старого – килими на стінах і підлозі. Ці "пилозбірники" дуже непогано зберігають у квартирі тепло, а також виступають звукоізолюючим буфером. При цьому вони набагато практичніше килимового покриття, що виконує таку ж роль, бо легко знімаються і чистяться, дозволяючи підтримувати чистоту.

Повертаються і шпалери в милий квітковий принт – вони, як і вагонка на балконі, додають квартирі елементарного затишку і тепла, які просто необхідні, якщо доводиться більшу частину часу проводити вдома.

Громіздкі меблі, килими та шпалери в квіточки: в квартири українців повертаються тренди 90-хФото: Pinterest

Від чого все ж слід відмовитися

Водночас є і кілька елементів зі стилю кінця 90-х-початку нульових, від яких дизайнери радять відмовитися якомога швидше, щоб не зіпсувати інтер'єр несмаком і речами, що вийшли з моди.

Зокрема, варто відмовитися від відкритих карнизів – краще їх приховати в стелі. Не слід встановлювати плінтуса в одному кольорі з підлогою – більш стильно й ефектно виглядатимуть білі. Пішли в минуле й округлі змішувачі – їм на зміну виступили строгі лаконічні пристрої з правильними геометричними формами й в стриманій колірній гамі. Варто також викинути й мамину тумбу під умивальником у ванній – сьогодні встановлюють навісні меблі – консоль з потайними замками та ручками.

Раніше ми писали про книги з дизайну та архітектури, які допоможуть удосконалити простір, а також про ТОП-5 тенденцій в дизайні інтер'єру 2022.

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