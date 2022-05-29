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Дом у моря. Сколько стоят элитные особняки под Одессой и почему их продают

Новина українською →
Воскресенье 29 мая 2022 07:30
Дом у моря. Сколько стоят элитные особняки под Одессой и почему их продают Фото: Недвижимость в Одессе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Цены на жилье в регионе снизились на 20%

Цены на недвижимость в Одессе резко снизились из-за войны в Украине и активизации военных действий в регионе.

Купить жилье у Черного моря теперь стоит минимум на 20% дешевле, а по отдельным предложениям стать владельцем квартиры или дома можно практически за бесценок.

TRAVEL РБК-Украина проверило, сколько стоят дома в популярном до войны курортном регионе, который сегодня находится в постоянной опасности из-за войны.

Квартиры в Одессе – почти даром

Город, в котором недвижимость традиционно только дорожала в последние годы, столкнулся небывалым спадом спроса из-за войны. Например, по данным портала недвижимости "ЛУН", спрос на аренду снизился на 92%, а спрос на покупку жилья – на 86%. При этом местные жители отмечают, что купить квартиру или дом можно дешевле на 20%, а некоторые объекты продают за бесценок.

Дом у моря. Сколько стоят элитные особняки под Одессой и почему их продаютФото: Пример стоимости однокомнатных квартир в Одессе (скриншот РБК-Украина/olx.ua)

Например, однокомнатную квартиру в самом городе можно найти по цене от 12 тысяч долларов в зависимости от метража. Трехкомнатную квартиру на вторичном рынке можно приобрести по цене до 30 тысяч долларов.

Дом у моря. Сколько стоят элитные особняки под Одессой и почему их продаютФото: Цены на 3-комнатные квартиры в Одессе (скриншот РБК-Украина/olx.ua)

Дома под Одессой: сколько стоят шикарные особняки у моря

Более доступными по цене стали и дома в курортном регионе. Например, в пригороде Одессы, в селе Сухой Лиман, 3-уровневый кирпичный дом предлагают по цене в 53 тысячи долларов. В доме все удобства, гараж, сауна, камин, терраса. Общая площадь дома – 189 кв. м, приусадебный участок с садом – 6 соток.

Дом у моря. Сколько стоят элитные особняки под Одессой и почему их продают

Фото: Дом за 53 тысячи долларов (скриншот РБК-Украина/olx.ua)

В этом же поселке продается дом на 200 кв. м с подогреваемым бассейном за 108 тысяч долларов. Возможна продажа с мебелью и новой бытовой техникой. Как указано в объявлении, цена снижена в связи с переездом за границу. В доме есть баня, гараж на 2 автомобиля, видеонаблюдение, центральный водопровод, видеонаблюдение и охрана территории.

Дом у моря. Сколько стоят элитные особняки под Одессой и почему их продаютДом у моря. Сколько стоят элитные особняки под Одессой и почему их продаютФото: Дома на продажу в Черноморске (скриншот РБК-Украина/olx.ua)

Есть также и предложения подороже. Например, в Черноморске роскошный особняк с мраморными лестницами в 2 минутах от линии моря стоит 290 тысяч долларов. В описании сказано, что в доме площадью 465 кв. м после капитального ремонта никто не жил.

Дом у моря. Сколько стоят элитные особняки под Одессой и почему их продаютФото: Дом у моря в Черноморске (скриншот РБК-Украина/olx.ua)

"В доме 4 спальни, большая кухня-гостиная. Мраморная лестница, с террасы второго этажа вид на море. Гараж на 2 машины. Дом из ракушняка. Построен на участке 8 соток. Ухоженный участок с ландшафтным дизайном", - говорится в объявлении на olx.ua.

Дом у моря. Сколько стоят элитные особняки под Одессой и почему их продаютФото: Мини-отель в Затоке на продажу (скриншот РБК-Украина/olx.ua)

В Затоке активно предлагают на продажу не только дачный домики от 10 тыяч долларов, но и двухэтажные особняки с бассейном и мини-отели. Например, в 5 минутах от моря двухэтажный дом на 7 комнат,4 санузла, с парковкой и садом можно приобрести за 100 тысяч долларов. В придачу предлагается база клиентов.

Напомним, мы писали, где в Европе можно дешево купить жилье.

Тем временем арендовать квартиру в Киеве можно значительно дешевле, чем до войны.

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