Будинок біля моря. Скільки коштують елітні особняки під Одесою і чому їх продають

Ціни на житло в регіоні знизилися на 20%

Ціни на нерухомість в Одесі різко знизилися через війну в Україні та активізацію військових дій в регіоні.

Купити житло біля Чорного моря тепер коштує мінімум на 20% дешевше, а за окремими пропозиціями стати власником квартири або будинку можна практично за безцінь.

TRAVEL РБК-Україна перевірило, скільки коштують будинки в популярному до війни курортному регіоні, який сьогодні знаходиться в постійній небезпеці через війну.

Квартири в Одесі - майже задарма

Місто, в якому нерухомість традиційно тільки дорожчала в останні роки, зіткнулося з небувалим спадом попиту через війну. Наприклад, за даними порталу нерухомості "ЛУН", попит на оренду знизився на 92%, а попит на купівлю житла – на 86%. При цьому місцеві жителі відзначають, що купити квартиру або будинок можна дешевше на 20%, а деякі об'єкти продають за безцінь.

Фото: приклад вартості однокімнатних квартир в Одесі (скріншот РБК-Україна/olx.ua)

Наприклад, однокімнатну квартиру в самому місті можна знайти за ціною від 12 тисяч доларів в залежності від метражу. Трикімнатну квартиру на вторинному ринку можна придбати за ціною до 30 тисяч доларів.

Фото: Ціни на 3-кімнатні квартири в Одесі (скріншот РБК-Україна/olx.ua)

Будинки під Одесою: скільки коштують шикарні особняки біля моря

Більш доступними за ціною стали і будинки в курортному регіоні. Наприклад, в передмісті Одеси, в селі Сухий Лиман, 3-рівневий цегляний будинок пропонують за ціною в 53 тисячі доларів. У будинку всі зручності, гараж, сауна, камін, тераса. Загальна площа будинку - 189 кв.м, присадибна ділянка з садом – 6 соток.

Фото: Будинок за 53 тисячі доларів (скріншот РБК-Україна/olx.ua)

У цьому ж селищі продається будинок на 200 кв. м з басейном, що підігрівається за 108 тисяч доларів. Можливий продаж з меблями і новою побутовою технікою. Як зазначено в оголошенні, ціна знижена у зв'язку з переїздом за кордон. У будинку є лазня, гараж на 2 автомобілі, відеоспостереження, центральний водопровід, відеоспостереження та охорона території.

Фото: Будинки на продаж в Чорноморську (скріншот РБК-Україна / olx.ua)

Є також і пропозиції дорожчі. Наприклад, в Чорноморську розкішний особняк з мармуровими сходами в 2 хвилинах від лінії моря коштує 290 тисяч доларів. В описі сказано, що в будинку площею 465 кв. м після капітального ремонту ніхто не жив.

Фото: Будинок біля моря в Чорноморську (скріншот РБК-Україна/olx.ua)

"У будинку 4 спальні, велика кухня-вітальня. Мармурові сходи, з тераси другого поверху краєвид на море. Гараж на 2 машини. Будинок з ракушняка. Побудований на ділянці 8 соток. Доглянута ділянка з ландшафтним дизайном", - йдеться в оголошенні на olx.ua.

Фото: Міні-готель в Затоці на продаж (скріншот РБК-Україна/olx.ua)

У Затоці активно пропонують на продаж не тільки дачний будиночки від 10 тияч доларів, а й двоповерхові особняки з басейном та міні-готелі. Наприклад, в 5 хвилинах від моря двоповерховий будинок на 7 кімнат, 4 санвузли, з паркуванням і садом можна придбати за 100 тисяч доларів. На додачу пропонується база клієнтів.

Нагадаємо, ми писали, де в Європі можна дешево купити житло.

Тим часом орендувати квартиру в Києві можна значно дешевше, ніж до війни.