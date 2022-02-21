Четыре лапы и хвост: что предлагают в новых ЖК для жильцов с питомцами

В каждой третьей квартире в больших украинских городах живут коты, в каждой пятой – собаки, подсчитали исследователи. Более того – наша страна входит в десятку мировых лидеров по количеству домашних животных, а, например, по числу котов на душу населения мы и вовсе вторые в мире – после США.

Это обстоятельство приходится учитывать и застройщикам, чтобы поднять интерес к своим проектам со стороны потенциальных покупателей. Как застройщики повышают лояльность жильцов с животными и какие новшества для четверолапых появились в ЖК в последние годы – в материале РБК-Украина REALTY.

Собачья няня, дог-боксы и workout для терьеров

В инфраструктуре современных ЖК классов "комфорт+" и выше уже вовсю предлагается широкий спектр опций для четвероногих. По оценке аналитиков, эти дополнительные блага, стоимость которых закладывается в цену квадратного метра, увеличивают ценовую нагрузку для конечного покупателя новостройки на 5-7%. Но оно того стоит, убеждены владельцы домашних животных.

Самые популярные опции для собак:

лапомойки – приспособления самых разных форматов – от мини-душа с проточной водой до стенда с портативными лапомойками;

– приспособления самых разных форматов – от мини-душа с проточной водой до стенда с портативными лапомойками; альтанки – будки для отдыха, где во время длительной прогулки пес может спрятаться от жары или дождя или отдохнуть, не поднимаясь в квартиру;

– будки для отдыха, где во время длительной прогулки пес может спрятаться от жары или дождя или отдохнуть, не поднимаясь в квартиру; дог-боксы – контейнеры и стойки с пакетами;

– контейнеры и стойки с пакетами; workout площадки со снарядами для выгула и тренировок;

площадки со снарядами для выгула и тренировок; комната собачьей няни – место работы специалиста, на которого можно оставить любимца в течение дня, по сути дневная мини-гостиница для животных.

Последняя опция пока только тестируется – ее украинские девелоперы "подсмотрели" в европейских странах. Она уже предлагается в некоторых проектах, однако, по признанию самих застройщиков, пока живого отклика не получает: удовольствие не из дешевых. Услуга предполагает почасовую оплату, которая стартует от 250 грн/час.

Есть свои сложности и с обустройством такого нововведения, как workout-зоны для собак. Площадка для выгула собак (citizen.odessa.ua)

По существующему законодательству, территории для выгула и тренировок четырехлапых нельзя организовывать где придется. Во-первых, они должны быть предусмотрены в ДПТ конкретного района. Во-вторых, эти площадки могут находиться на расстоянии не менее 25 м (если застройка плотная) или 40 м (если застройка умеренная) от жилых домов, детских площадок и спортивной зоны. Максимальная удаленность от жилых домов – 300 м. Не каждый застройщик готов следовать всем этим правилам. Поэтому на закрытых территориях можно встретить "стихийные" workout-зоны для собак, которые, впрочем, как правило, хорошо оборудованы и поддерживаются в чистоте.

Подоконники для котов и когтеточки в палисаднике

В новых проектах ЖК начали учитывать потребности и питомцев из семейства кошачьих.

Например, если их хозяева выбирают популярные сегодня квартиры на первых этажах со своими палисадниками и террасами перед окнами – в качестве бонуса могут получить обустроенные зоны для любимцев. В палисадниках устанавливаются канатные лабиринты-лазалки, будки-домики на стойках с когтеточками и другие места для развлечения и отдыха кошек на свежем воздухе.

В отдельных ЖК разрабатываются оригинальные решения непосредственно в квартирах. Например, в отделе продаж вам могут предложить квартиру с широким подоконником, который специально устроен так, чтобы кот даже крупной породы, мог комфортно на нем расположиться: он имеет небольшие бортики и приятное "велюровое" покрытие. Те, кто приобретает жилье с ремонтом от застройщика, могут заказать опцию – оборудованные кошачьи когтеточки в комнатах. Подоконник для кота (homebusiness.ru)

Но это, скорее, эксклюзивные опции. А вот что уже стало традиционным, так это отведение помещений на первых коммерческих этажах ЖК под груминг-салоны, ветаптеки и мини-лечебницы, а также зоомагазины. Застройщики, как правило, заботятся об их открытии на территории ЖК заблаговременно.

Так что без своевременного ухода, лечения и кормления домашние любимцы точно не останутся.

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