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Одесса дешевеет, Львов дорожает: как меняются цены на квартиры в больших городах

Новина українською →
Суббота 19 февраля 2022 11:12
Одесса дешевеет, Львов дорожает: как меняются цены на квартиры в больших городах Фото: самой дорогой остается недвижимость в жилом фонде от 2011 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

В течение последних двух лет, на которые пришелся период пандемии, цены на квартиры в городах-миллионниках выросли от 25% до почти 50%. Дешевле всего приобрести квартиру на вторичном рынке Одессы за 39 тысяч долларов. В целом за два года стоимость сделок купли/продажи жилья выросла во всех типах домов.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитическую службу OLX Недвижимость.

Киев: стоимость вторички догоняет новостройки

Самое дорогое жилье в Украине — новостройки и квартиры в домах от 2011 года в Киеве, где цена достигает в среднем 200 тысяч долларов за квартиру.

В столице сосредоточен самый большой рынок жилой недвижимости. Наряду с предложениями в категории на вторичке, у покупателей есть широкий выбор квартир в новостройках. И в некоторых случаях цена практически не отличается.

К примеру, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в доме на вторичном рынке на начало 2022 года составляет 69,5 тысячи долларов, в то время как двухкомнатная квартира в новостройке – 78 тысяч долларов.

Стоимость квартир в Киеве в 2022 году, USD

(процентная динамика цен с 2020 года)

Количество комнат

Вторичный ЖФ

ЖФ від 2011 г.

Новостройки

1

46 тыс. (+31%)

83.4 тыс. (+30%)

57.6 тыс. (+38%)

2

69.4 тыс. (+35%)

134 тыс. (+34%)

78 тыс. (+28%)

3

84 тыс. (+23.5%)

210 тыс.(+32%)

105 тыс. (+32%)

Источник: OLX Недвижимость

Несмотря на то, что стоимость квартир выросла на 23-38% во всех типах домов, самой дорогой остается недвижимость в жилом фонде от 2011 года. Квартиры здесь стоят от 83,5 тысячи долларов за однокомнатную до 210 тысяч за трехкомнатную.

Квартиры в городах-миллиониках: самые дешевые – у моря

В среднем, цены на жилье на вторичном рынке Днепра, Львова, Одессы и Харькова росли в диапазоне 20-33%.

Самые дешевые квартиры в начале 2022 года предлагают в Одессе в среднем за 39 тысяч долларов, а самые дорогие — во Львове за 48,5 тысяч.Одесса дешевеет, Львов дорожает: как меняются цены на квартиры в больших городахФото: жилой массив во Львове (wikipedia.org)

Среди домов, сданных в эксплуатацию с 2011 года, самый большой скачок стоимости с начала пандемии произошел в Харькове — на +50%. Интересно, что именно такое жилье в начале 2020 года было самым дешевым: квартиры в среднем можно было приобрести за 56 тысяч.

Стоимость квартир в крупных городах в 2022 году, USD

(процентная динамика цен с 2020 года)

Город

Вторичный ЖФ

ЖФ від 2011 г.

Новостройки

Днепр

41 тыс. (+31%)

84.7 тыс. (+32%)

76.5 тыс. (+39.6%)

Львов

48,5 тыс. (+19.5%)

76.3 тыс. (+19.8%)

67.2 тыс. (+39.8%)

Одесса

39.3 тыс. (+16%)

80.7 тыс. (+24.6%)

59.2 тыс. (+27.7%)

Харьков

41тыс. (+33%)

79.2 тыс. (+50%)

57.9 тыс. (+44.8%)

Источник: OLX Недвижимость

В целом во всех крупных городах, за исключением Одессы, цены на жилье в новых домах выросли на 40-44%.

Что будет влиять на цены: спрос или внешние факторы

Как видим, даже за время пандемии стоимость квартир продолжает повышаться. Кроме того, недвижимость традиционно является одним из основных видов инвестирования для украинцев.

Можно ожидать, что в этом году рынок жилой недвижимости в Украине вырастет на 3-5%, и такая тенденция будет сохранятся в ближайшие годы. Помимо высокого спроса, на цену квадратных метров будут влиять и внешние факторы: стоимость стройматериалов, топлива и состояние экономики, от которого зависит курс валют.

Ранее мы рассказывали, что происходит с ценами на квартиры в феврале и чего ждать в марте-апреле.

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