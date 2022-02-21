Чотири лапи і хвіст: що пропонують в нових ЖК для мешканців з тваринами

У кожній третій квартирі у великих українських містах живуть коти, у кожній п'ятій – собаки, підрахували дослідники. Більше того – наша країна входить в десятку світових лідерів за кількістю домашніх тварин, а, наприклад, за кількістю котів на душу населення ми взагалі другі в світі – після США.

Ці обставини доводиться враховувати й забудовникам, щоб підняти інтерес до своїх проектів з боку потенційних покупців. Як забудовники підвищують лояльність мешканців з тваринами і які нововведення для чотирилапих з'явилися в ЖК в останні роки – в матеріалі РБК-Україна REALTY.

Собача няня, дог-бокси та workout для тер'єрів

В інфраструктурі сучасних ЖК класів "комфорт+" та вище вже щосили пропонується широкий спектр опцій для чотирилапих. За оцінкою аналітиків, ці додаткові блага, вартість яких закладається в ціну квадратного метра, збільшують цінове навантаження для кінцевого покупця новобудови на 5-7%. Але воно того варте, переконані власники домашніх тварин.

Найпопулярніші опції для собак:

лапомийки – пристосування найрізноманітніших форматів - від міні-душа з проточною водою до стенду з портативними лапомийкамі;

– пристосування найрізноманітніших форматів - від міні-душа з проточною водою до стенду з портативними лапомийкамі; альтанки – будки для відпочинку, де під час тривалої прогулянки пес може сховатися від спеки або дощу або відпочити, не піднімаючись в квартиру;

– будки для відпочинку, де під час тривалої прогулянки пес може сховатися від спеки або дощу або відпочити, не піднімаючись в квартиру; дог-бокси – контейнери та стійки з пакетами;

– контейнери та стійки з пакетами; workout майданчики зі снарядами для вигулу і тренувань;

майданчики зі снарядами для вигулу і тренувань; кімната собачої няні – місце роботи фахівця, на якого можна залишити улюбленця протягом дня, по суті денний міні-готель для тварин.

Остання опція поки тільки тестується – її українські девелопери "підгледіли" в європейських країнах. Вона вже пропонується в деяких проєктах, однак, за визнанням самих забудовників, поки живого відгуку не отримує: задоволення не з дешевих. Послуга передбачає погодинну оплату, яка стартує від 250 грн/год.

Є свої складнощі і з облаштуванням такого нововведення, як workout-зони для собак. Майданчик для вигулу собак (citizen.odessa.ua)

За існуючим законодавством, території для вигулу й тренувань чотирилапих не можна організовувати де доведеться. По-перше, вони повинні бути передбачені в ДПТ конкретного району. По-друге, ці майданчики можуть перебувати на відстані не менше 25 м (якщо забудова щільна) або 40 м (якщо забудова помірна) від житлових будинків, дитячих майданчиків та спортивної зони. Максимальна віддаленість від житлових будинків – 300 м. Не кожен забудовник готовий слідувати всім цим правилам. Тому на закритих територіях можна зустріти "стихійні" workout-зони для собак, які, втім, як правило, добре обладнані та підтримуються в чистоті.

Підвіконня для котів та когтеточки в палісаднику

У нових проектах ЖК почали враховувати потреби й вихованців з сімейства котячих.

Наприклад, якщо їх господарі вибирають популярні сьогодні квартири на перших поверхах зі своїми палісадниками й терасами перед вікнами – в якості бонусу можуть отримати облаштовані зони для улюбленців. У палісадниках встановлюються канатні лабіринти-лазалки, будки-будиночки на стійках з когтеточками та інші місця для розваги і відпочинку кішок на свіжому повітрі.

В окремих ЖК розробляються оригінальні рішення безпосередньо в квартирах. Наприклад, у відділі продажів вам можуть запропонувати квартиру з широким підвіконням, який спеціально влаштований так, щоб кіт навіть великої породи, міг комфортно на ньому розташуватися: він має невеликі бортики та приємне "велюрове" покриття. Ті, хто купує житло з ремонтом від забудовника, можуть замовити опцію – обладнані котячі когтеточки в кімнатах. Підвіконня для кота (homebusiness.ru)

Але це, скоріше, ексклюзивні опції. А ось що вже стало традиційним, так це відведення приміщень на перших комерційних поверхах ЖК під грумінг-салони, ветаптеки і міні-лікарні, а також зоомагазини. Забудовники, як правило, піклуються про їх відкриття на території ЖК завчасно.

Так що без своєчасного догляду, лікування та годування домашні улюбленці точно не залишаться.

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