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Бегство от войны, бум самостроев и штиль в аренде: итоги недели на рынке недвижимости

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 09:30
Бегство от войны, бум самостроев и штиль в аренде: итоги недели на рынке недвижимости Фото: что принес нынешний февраль на рынок недвижимости столицы (Виталий Носач, РБК-УКраина)
Автор: Светлана Голландс

Куда украинцы уезжают из потенциально опасных регионов, сколько стоит квартира с видом на Черное море и почему новостройки не вводятся в эксплуатацию? – актуальная информация в о рынке недвижимости в топовых материалах РБК-Украина Realty за прошедшую неделю.

Уехать или переждать: варианты на случай войны

Как оценивают украинцы возможность российского военного вторжения и что пытаются предпринимать в свете последних новостей? Красноречивый ответ на этот вопрос дает рынок недвижимости. Ажиотажный спрос на жилье в западных регионах страны продолжает расти. Наученные горьким опытом 2014-го года, люди стремятся заблаговременно решить вопрос возможного переселения в случае военных действий.Бегство от войны, бум самостроев и штиль в аренде: итоги недели на рынке недвижимостиФото: жилой массив в Шевченковском районе Львова (wikipedia.org)

Но теперь спрос на жилье на западе вошел в новую фазу: если еще месяц назад людей интересовала покупка квартир на вторичном рынке Львова и Ивано-Франковска, то сегодня основной запрос – на краткосрочную аренду.

Что это означает, почему продажи просели, кто и с какой целью покупает жилье у западных границ страны, а кто – готов потратиться лишь на аренду?Проанализировали с экспертами рынка в нашем материале.

Время снимать: сто советов арендаторам

Тем временем в Киеве средняя цена аренды жилья в январе уменьшилась. Что оказало большее влияние: угроза вторжения, курсовые колебания или традиционный штиль на рынке, который наступает после Нового года?

Почему нужно спешить тем, кто собирается в ближайшее время арендовать квартиру? За сколько ее можно снять сегодня, какие форматы жилья и районы пользуются наибольшей популярностью и почему самый дорогой из них продолжает дорожать – вопреки общей тенденции? Собрали всю полезную информацию по аренде в столице.

Не Киевом единым: города-миллионники обогнали столицу по росту цен

К жилищному буму в столице все давно привыкли: объем рынка недвижимости Киева и области составляет четверть всего украинского рынка. При этом ажиотаж и стремительный рост цен последних двух лет коснулся не только столицы. Пандемия заставила украинцев активно решать жилищный вопрос: с 2020-го года спрос, а вместе с ним и цены на квадратные метры, заметно выросли в других больших городах страны – Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Такого стремительного ценового скачка рынок не видел больше 10 лет.Бегство от войны, бум самостроев и штиль в аренде: итоги недели на рынке недвижимостиФото: Центр Львова (Виталий Носач, РБК-Украина)

Какие города догнали и перегнали столицу по динамике роста цен, насколько там подорожали квадратные метры, что покупают охотнее: новостройки или квартиры вторичного рынка и сколько нужно денег, чтобы стать обладателем, например, среднестатистической "двушки" в Киеве или Одессе?

От войны до весны: чем отличился февраль

Нынешний февраль имеет все шансы войти в историю украинского рынка недвижимости как период, когда одновременно пришлось отвечать на несколько жестких вызовов: это и нависшая военная угроза, и нестабильный курс валют, и новый виток пандемии, который выбил из колеи многих участников рынка.

На фоне внешней напряженности и внутренней нервозности, покупатели заняли выжидательную позицию. При этом у них есть время, чтобы тщательно подойти к выбору квартир.

Каким же выйдет рынок из этой передряги, не замрут ли вновь стройплощадки, дождемся ли мы весеннего оживления и каких настроений на рынке ждать завтра?

Редакция РБК-Украина Realty искала ответы вместе с экспертами рынка.

В эксплуатацию не введено: кто "морозит" сертификаты

Покупая квартиру в новостройке, нелишним будет задуматься: а сможет ли застройщик ввести выбранный вами объект в эксплуатацию? Дело в том, что количество отказов в выдаче сертификатов жилым многоэтажкам на данный момент выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом. При этом, правда, и возвратов документов заказчику без решения о выдаче или отказе стало меньше.Бегство от войны, бум самостроев и штиль в аренде: итоги недели на рынке недвижимостиФото: (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сколько всего домов удалось ввести в эксплуатацию? Почему в четырех из десяти случаев застройщики получают отказ в выдаче сертификатов и как они чаще всего нарушают закон? Зданий каких классов стало вводиться в эксплуатацию больше и почему попытка реформировать ГАСИ перед упразднением этого ведомства выплеснула на рынок толпу самостроев? – в нашем материале.

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