ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Успеть до весны: в зимние месяцы ситуация на рынке выгодна арендаторам

Новина українською →
Четверг 17 февраля 2022 10:35
Успеть до весны: в зимние месяцы ситуация на рынке выгодна арендаторам Фото: период застоя на рынке аренды продлится еще как минимум до конца февраля (pixabay.com)
Автор: Леся Панченко

В начале зимы на рынке аренды наблюдается традиционный штиль. Значительные колебания курса гривны к доллару в январе 2022 года "заморозили" стоимость аренды на популярные квартиры, и немного снизила на менее востребованные. Средняя цена аренды жилья в Киеве в январе составила 10 долларов за кв. м.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику портала address.ua.

Сколько стоит арендовать квартиру

Наиболее популярными на рынке аренды остаются однокомнатные квартиры. Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Печерском районе составляет 654 доллара. В Шевченковском и Голосеевском районах можно снять 1-комнатную квартиру в диапазоне от 430 до 470 долларов.

Ценник на 1-комнатные квартиры в самом дешевом Деснянском районе составляет 300 долларов в месяц.Успеть до весны: в зимние месяцы ситуация на рынке выгодна арендаторамИсточник: address.ua

"В январе 2022 года медианная цена аренды в Киеве немного снизилась – в основном за счет колебаний курса гривны к доллару, а также удешевление жилья в спальных районах. В приближенных к центру районах Киева цены были стабильными, а в Печерском районе средняя цена аренды квартиры выросла на 10%. Здесь хранится самая большая стоимость аренды квадратного метра – 14-16 долларов, что значительно выше среднерыночных показателей", – говорит Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.

Дорогие и дешевые районы Киева

Традиционно, самым дорогим районом Киева для аренды остается Печерский. Стоимость аренды в центре столицы составляет 1077 долларов за объект, или 15 долларов за кв. м. На втором месте Шевченковский. Арендодатели в этом районе просят 594 доллара за квартиру (12дол / кв. м). На третьем месте Голосеевский район - 546 долларов за объект (12дол/кв. м).

Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе - 327 долларов за квартиру, или 7 долларов за кв. м.

Что сдают и что снимают

В январе объем предложения на рынке аренды квартир распределился следующим образом:

  • однокомнатные квартиры – 44%;
  • двухкомнатные квартиры – 38%;
  • трехкомнатные квартиры – 15%;
  • многокомнатные квартиры – 3%.

Что касается запросов от желающих снять квартиру в аренду, в январе 2022 г структура выглядит так:

  • однокомнатные квартиры – 43%;
  • двухкомнатные квартиры – 35%;
  • трехкомнатные квартиры – 18%.

Сложнее всего сдавать в аренду многокомнатные квартиры, лишь 4% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.

Сколько времени потребуется на поиск арендатора

Учитывая спрос и предложение, стоит также рассмотреть период экспозиции (срок, за который квартира находит арендатора после выхода на рынок) квартир, которые сдаются в аренду. Так, по данным портала Address.ua в январе 2022 года период экспозиции однокомнатных квартир составил 12 дней.Успеть до весны: в зимние месяцы ситуация на рынке выгодна арендаторам Источник: address.ua

15 дней нужно, чтобы сдать в аренду двухкомнатную квартиру. Трехкомнатные квартиры сдаются в течение 18 дней.Роман Герасимчук отметил, что среднее время экспозиции объявления для 1-комн. и 2-комн. квартир практически немного вырос, а вот 3-комн. квартиры начали сдаваться быстрее.

Подготовка к веснсемо

"Январь – традиционно один из самых активных месяцев на рынке долгосрочной аренды. Уменьшение количества сделок приводит к замедлению роста цен и отсутствию изменений в балансе спроса и предложения.

Период застоя на рынке аренды продлится еще как минимум до конца февраля так что владельцы квартир имеют время на подготовку квартир к аренды, а потенциальные арендаторы – возможность выбрать наиболее интересные для себя варианты", – спрогнозировал эксперт.

Ранее мы рассказывали, как за год выросли цены на квартиры в Украине. И какие города росли быстрее других.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Жилье Аренда недвижимости
Мнения
Владимир Семенцов
Инфляция, новые налоги и низкие проценты: какие есть альтернативы пассивного дохода
Владимир Семенцов
соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development
Оксана Чередничок
На чемоданах: как реагируют покупатели жилья на угрозу войны
Оксана Чередничок
ведущий эксперт по жилой недвижимости Киева и области
Владимир Копоть
Себе на пользу: как читать договор с застройщиком и на что обратить особое внимание
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Назар Бенч
Гибкость, адаптивность и функциональность: какими будут офисы в 2022 году
Назар Бенч
владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп"
Все мнения