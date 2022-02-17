Успеть до весны: в зимние месяцы ситуация на рынке выгодна арендаторам

Фото: период застоя на рынке аренды продлится еще как минимум до конца февраля (pixabay.com)

В начале зимы на рынке аренды наблюдается традиционный штиль. Значительные колебания курса гривны к доллару в январе 2022 года "заморозили" стоимость аренды на популярные квартиры, и немного снизила на менее востребованные. Средняя цена аренды жилья в Киеве в январе составила 10 долларов за кв. м.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику портала address.ua.

Сколько стоит арендовать квартиру

Наиболее популярными на рынке аренды остаются однокомнатные квартиры. Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Печерском районе составляет 654 доллара. В Шевченковском и Голосеевском районах можно снять 1-комнатную квартиру в диапазоне от 430 до 470 долларов.

Ценник на 1-комнатные квартиры в самом дешевом Деснянском районе составляет 300 долларов в месяц. Источник: address.ua

"В январе 2022 года медианная цена аренды в Киеве немного снизилась – в основном за счет колебаний курса гривны к доллару, а также удешевление жилья в спальных районах. В приближенных к центру районах Киева цены были стабильными, а в Печерском районе средняя цена аренды квартиры выросла на 10%. Здесь хранится самая большая стоимость аренды квадратного метра – 14-16 долларов, что значительно выше среднерыночных показателей", – говорит Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.

Дорогие и дешевые районы Киева

Традиционно, самым дорогим районом Киева для аренды остается Печерский. Стоимость аренды в центре столицы составляет 1077 долларов за объект, или 15 долларов за кв. м. На втором месте Шевченковский. Арендодатели в этом районе просят 594 доллара за квартиру (12дол / кв. м). На третьем месте Голосеевский район - 546 долларов за объект (12дол/кв. м).

Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе - 327 долларов за квартиру, или 7 долларов за кв. м.

Что сдают и что снимают

В январе объем предложения на рынке аренды квартир распределился следующим образом:

однокомнатные квартиры – 44%;

двухкомнатные квартиры – 38%;

трехкомнатные квартиры – 15%;

многокомнатные квартиры – 3%.

Что касается запросов от желающих снять квартиру в аренду, в январе 2022 г структура выглядит так:

однокомнатные квартиры – 43%;

двухкомнатные квартиры – 35%;

трехкомнатные квартиры – 18%.

Сложнее всего сдавать в аренду многокомнатные квартиры, лишь 4% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.

Сколько времени потребуется на поиск арендатора

Учитывая спрос и предложение, стоит также рассмотреть период экспозиции (срок, за который квартира находит арендатора после выхода на рынок) квартир, которые сдаются в аренду. Так, по данным портала Address.ua в январе 2022 года период экспозиции однокомнатных квартир составил 12 дней. Источник: address.ua

15 дней нужно, чтобы сдать в аренду двухкомнатную квартиру. Трехкомнатные квартиры сдаются в течение 18 дней.Роман Герасимчук отметил, что среднее время экспозиции объявления для 1-комн. и 2-комн. квартир практически немного вырос, а вот 3-комн. квартиры начали сдаваться быстрее.

Подготовка к веснсемо

"Январь – традиционно один из самых активных месяцев на рынке долгосрочной аренды. Уменьшение количества сделок приводит к замедлению роста цен и отсутствию изменений в балансе спроса и предложения.

Период застоя на рынке аренды продлится еще как минимум до конца февраля так что владельцы квартир имеют время на подготовку квартир к аренды, а потенциальные арендаторы – возможность выбрать наиболее интересные для себя варианты", – спрогнозировал эксперт.

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