Статус "отказано": за год введено в эксплуатацию вдвое меньше многоэтажек

Фото: возвратов документов без решения о выдаче или отказе стало меньше (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине количество отказов во вводе в эксплуатацию жилых многоэтажек выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом. В то же время возвратов документов заказчику без решения о выдаче или отказе стало меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на данные системы Pro.Monitor.Estate.

Кому отказано в сертификате

Всего в 2021 году сертификатов о вводе в эксплуатацию было выдано больше чем в 2020-м году – 924. Из них 512 – по классам СС3 что предполагает значительные последствия (жилые и общественные здания высотой более 100 м) и 412 – СС2 что предполагает средние последствия (жилые и общественные здания высотой от 73,5 м до 100 м).

Это связано с отменой обязательной уплаты заказчиками строительства паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. С 1 января 2021 года паевые взносы отменили, однако те кто заключил договоры в 2019-2020 были вынуждены их платить, а те, кто не обременил себя обязательствами дождались начала нового года.

Кроме того, в прошлом году было 675 отказов в выдаче сертификатов. Большинство из них обусловлено значительными нарушениями на строительстве, напрямую влияющими на эксплуатацию зданий.

Причины отказов

Еще одним серьезным нарушением можно считать отсутствие информации о документе, удостоверяющем право собственности или пользования земельным участком. Это означает, что застройщики пытались узаконить здание на земле, к которой не имели никакого отношения (самовольное строительство).

Один сертификат был отменен, однако решение об отмене обжаловано в судебном порядке.

Еще 193 пакета документов вернули заказчику без решения о выдаче или отказе. Источник: Pro.Monitor.Estate

Что касается разрешений на строительные работы, то меньше всего их выдали в 2020 году. Кроме того, уже в 2021 году количество отказов в выдаче разрешений на строительство превысило количество выданных – на 3,6%.

"Тепличные условия" для самостроев

Реформирование ГАСИ повлекло задержки с оформлением документов. Это создало "тепличные условия" для появления незаконных строек.

Так один застройщик в селе Софиевская Борщаговка согласно документам построил 9-ти этажку меньше чем за месяц. "Итак, как показывают данные, ГАСИ "работало" слишком активно над отказами в выдаче сертификатов и разрешений на строительные работы. Интересно будет наблюдать за работой нового ГИАГ и проанализировать статистику выданных ими документов уже в 2022 году", – говорят юристы компании Monitor.Estate.

"Кроме того, количество новых разрешений и динамика выдачи сертификатов о готовности домов к эксплуатации не дает оснований утверждать о перенасыщенности новых строек, которые могут вызвать эффект "мыльного пузыря" на рынке первичной недвижимости", – уточняют они.

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