Втеча від війни, бум самобудів та штиль у оренді: підсумки тижня на ринку нерухомості

Куди українці їдуть з потенційно небезпечних регіонів, скільки коштує квартира з видом на Чорне море і чому новобудови не вводяться в експлуатацію? – актуальна інформація про ринок нерухомості в топових матеріалах РБК-Україна Realty за минулий тиждень.

Виїхати або перечекати: варіанти на випадок війни

Як оцінюють українці можливість російського військового вторгнення та що намагаються робити в світлі останніх новин? Красномовну відповідь на це питання дає ринок нерухомості. Ажіотажний попит на житло в західних регіонах країни продовжує зростати. Навчені гірким досвідом 2014-го року, люди прагнуть завчасно вирішити питання можливого переселення в разі військових дій. Фото: житловий масив у Шевченковському районі Львова (wikipedia.org)

Але тепер попит на житло на заході увійшов у нову фазу: якщо ще місяць тому людей цікавила покупка квартир на вторинному ринку Львова та Івано-Франківська, то сьогодні основний запит – на короткострокову оренду.

Що це означає, чому продажі просіли, хто і з якою метою купує житло біля західних кордонів країни, а хто – готовий витратитися лише на оренду?Проаналізували з експертами ринку в нашому матеріалі.

Час знімати: сто порад орендарям

Тим часом у Києві середня ціна оренди житла в січні зменшилася. Що зробило більший вплив: загроза вторгнення, курсові коливання або традиційний штиль на ринку, який настає після Нового року?

Чому потрібно поспішати тим, хто збирається найближчим часом орендувати квартиру? За скільки її можна зняти сьогодні, які формати житла і райони користуються найбільшою популярністю і чому найдорожчий з них продовжує дорожчати – всупереч загальній тенденції? Зібравши всю корисну інформацію по оренді в столиці.

Не Києвом єдиним: міста-мільйонники обігнали столицю за зростанням цін

До житлового буму в столиці всі давно звикли: обсяг ринку нерухомості Києва та області становить чверть всього українського ринку. При цьому ажіотаж та стрімке зростання цін останніх двох років торкнувся не тільки столиці. Пандемія змусила українців активно вирішувати житлове питання: з 2020-го року попит, а разом з ним й ціни на квадратні метри, помітно зросли в інших великих містах країни –Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. Такого стрімкого цінового стрибка ринок не бачив більше 10 років. Фото: Центр Львову (Віталій Носач, РБК-Україна)

Які міста наздогнали і перегнали столицю за динамікою зростання цін, наскільки там подорожчали квадратні метри, що купують охочіше: новобудови або квартири вторинного ринку і скільки потрібно грошей, щоб стати володарем, наприклад, середньостатистичної "двушки" в Києві або Одесі?

Від війни до весни: чим відзначився лютий

Нинішній лютий має всі шанси увійти в історію українського ринку нерухомості як період, коли одночасно довелося відповідати на кілька жорстких викликів: це й нависла військова загроза, й нестабільний курс валют, й новий виток пандемії, який вибив з колії багатьох учасників ринку.

На тлі зовнішньої напруженості та внутрішньої нервозності, покупці зайняли вичікувальну позицію. При цьому у них є час, щоб ретельно підійти до вибору квартир.

Яким же вийде ринок з цієї колотнечі, чи не замруть знову будмайданчики, чи дочекаємося ми весняного пожвавлення і яких настроїв на ринку чекати завтра?

Редакція РБК-Україна Realty шукала відповіді разом з експертами ринку.

В експлуатацію не введено: хто "морозить" сертифікати

Купуючи квартиру в новобудові, незайвим буде задуматися: а чи зможе забудовник ввести обраний вами об'єкт в експлуатацію? Справа в тому, що кількість відмов у видачі сертифікатів житловим багатоповерхівкам на даний момент зросла в два рази порівняно з попереднім роком. При цьому, правда, і повернень документів замовнику без рішення про видачу або відмову стало менше. Фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)

Скільки всього будинків вдалося ввести в експлуатацію? Чому в чотирьох з десяти випадків забудовники отримують відмову у видачі сертифікатів і як вони найчастіше порушують закон? Будівель яких класів стало вводитися в експлуатацію більше і чому спроба реформувати ДАБІ перед скасуванням цього відомства виплеснула на ринок натовп самобудів? – у нашому матеріалі.