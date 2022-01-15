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Жилой небоскреб с квартирами за 5 млн долларов накренился и готов обрушиться в любой момент

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Суббота 15 января 2022 10:32
Жилой небоскреб с квартирами за 5 млн долларов накренился и готов обрушиться в любой момент Фото: респектабельный небоскреб может упасть в любую минуту (dezeen.com)
Автор: Светлана Голландс

Самое респектабельное жилое здание Сан-Франциско Millennium Tower ("Башня Тысячелетия") может упасть в любую минуту. Среди причин: небоскреб был построен на месте бывшей свалки. Его опорные сваи вбивались строителями прямо в многометровый слой утрамбованного мусора. Мусор под действием времени и грунтовых вод начал разлагаться и проседать, что и вызвало наклон 196-метрового небоскреба.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на NBC Bay Area.

"Башня Тысячелетия" на мусорной свалке

Millennium Tower – самое высокое жилое здание в Сан-Франциско, которое построили в 2006-м году. С 2009-го стартовала продажа апартаментов. Небоскреб сдавался с большим бассейном, винным погребом и другими удобствами, квартиры в нем были быстро раскуплены обеспеченными людьми, включая спортсменов, художников и сотрудников Google.

Жилье в "Башне Тысячелетия" считалось одним из самых престижных и дорогих: стоимость первых квартир достигала 5 млн долларов.

По мнению экспертов, здания такого рода обычно долго оседают. Согласно строительной документации, Millennium Tower должен была опуститься максимум на 14 см к 2028 году. Однако уже к 2009 году, то есть через три года с момента постройки, небоскреб осел на 40 см.

Здание отклоняется от своей оси на 7-5 см в год и оседает на 1-2 см. На сегодня объект накренился уже на 66 см и остановить этот процесс пока не удается. Особенно активно пошел крен в прошлом году – в период начала работ по укреплению фундамента. За время работ небоскреб осел на 10 см и накренился на 5 см.

Если объект накренится на 1 м, его жизнеспособность будет сведена к нулю: не смогут работать лифты, система кондиционирования, бытовая техника, водопровод и канализация.

Инженеры настаивают необходимости максимально быстро установить в основании здания 18 стальных опор.

Детективная история с исчезновением записей

Прошлым летом в Millennium Tower стартовали ремонтно-укрепительные работы. Однако проектанты, видимо, ошиблись в расчетах. Но доказательства этих оплошностей уничтожены. Часть записей в журнале бурения свай, которое проводится для укрепления сооружения, исчезли в августе-сентябре прошлого года. Именно тогда бригады забурили первых шесть опорных свай в скалу и при этом здание начало оседать и крениться набок настолько стремительно, что ремонтные работы остановили.Жилой небоскреб с квартирами за 5 млн долларов накренился и готов обрушиться в любой моментФото: здание с опорными сваями (nos.nl)

Записи, которые, по словам экспертов, могли бы пролить свет на то, что заставило Башню Тысячелетия так сильно наклониться прошлым летом, отсутствуют. Вместе с тем, журналы представляют особый интерес, поскольку в отчете независимого эксперта указывались явные проблемы при установке двух свай – как раз в то время, когда здание наиболее сильно опускалось и наклонялось.

В своем анализе первой испытательной установки свай Бен Тернер из компании Dan Brown & Associates сообщил директору по городским разрешениям на строительство в Сан-Франциско Невиллу Перейре в отчете, что некоторые из проанализированных им данных указывают, что бригады по установке свай "непреднамеренно заминировали" землю под зданием.

Он отметил, что в августе в двух случаях строительные отчеты показывают, что бригадам пришлось закачивать гораздо больше, чем ожидалось, бетонного раствора, чтобы заполнить отверстия для установки свай. Тернер впервые предположил, что цементный раствор уходит в пустоты, образовавшиеся при удалении почвы во время бурения.

В то же время на слушанье эксперт уже изменил мнение и сказал, что "земля просто впитала тонны лишнего цементного раствора".

В настоящее время городские власти пересматривают жизнеспособность плана "Миллениум" по сокращению количества устанавливаемых опорных свай на две трети.

Не только в Сан-Франциско

Напомним, что в мире – помимо хорошо известной Пизанской башни – известно еще несколько десятков "падающих" сооружений. Есть таковые и в Украине. Из наиболее узнаваемых – Большая лаврская колокольня в столице которая в настоящее время наклонена на 62 см в северо-восточном направлении.

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Соединенные Штаты Америки Сан-Франциско
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