Вежі "падаючі в обійми одна до одної": епатажні голландці розсекретили свій новий проект

Фото: вежі будуть спрямовані один до одного під візуально небезпечним нахилом (archdaily.com)

Архітектурне бюро з Нідерландів MVRDV, відоме у всьому світі своїми неординарними та епатажними проектами, розсекретило свій новий проект в Мюнхені, повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Аrchdaily.

Ворота з "вафельного печива" та "закохані" вежі

Цього разу невгамовні голландці спроектували дві двоступеневі вежі з чотирьох блоків, які здалеку нагадують чотири апетитних шматка вафельного печива. Вони будуть спрямовані одна до одної під візуально небезпечним нахилом та змикатимуться разом на висоті. При цьому верхні блоки залишаться частково висіти у повітрі.

Вежі будуть побудовані на складній за ландшафтом і станом ділянці на півдні Мюнхена, в околицях станції метро Кандидплац – це зношена з роками територія із застарілою забудовою, оточена жвавими трасами. Фото: Archdaily

Всесвітньо відомі архітектори запрошені провести реконструкцію цього району: застарілі споруди будуть на третину знесені (залишаться шість з дев'яти кварталів), інші – модернізовані, з'явиться смислова і художня домінанта – дві вежі, "падаючі в обійми одна до одної" та створюють своєрідні повітряні "ворота". Функціонально вони будуть представляти із себе серію терас, що завершуються загальним зеленим дахом.

При цьому, як обіцяють проектанти, зелена зона в центрі забудови буде збережена, розширена та перетворена на повноцінну зону відпочинку, візуально пов'язану з творами мистецтва на стінах найближчої станції метро. Фото: Archdaily

Не тільки падаючі вежі

Варто додати, що нахилені вежі – не єдине творіння MVRDV в Німеччині. Ще двадцять років тому голландське архітектурне бюро створило міський центр з офісними приміщеннями в самому серці "приміського бізнес-парку" неподалік від Мюнхена.

А буквально недавно бюро оголосило про декілька нових проектів для німців, таких як адаптивне повторне використання Berliner Union Film Ateliers (BUFA), генеральний план району Еттлінгер Тор в Карлсруе. Також була представлена серія досліджень для майбутніх архітектурних і міських планів Фуггерайена ("Кварталу Фуггерів"), найстарішого в світі комплексу соціального житла, створеного для незаможних ще в 16 столітті.

Раніше ми рассказвалі про падаючому хмарочосі, який може обрушитися разом з жителями в будь-яку хвилину.