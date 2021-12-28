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В 2022 году в Киеве построят 12 перехватывающих паркингов, - Кличко

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 10:18
В 2022 году в Киеве построят 12 перехватывающих паркингов, - Кличко Фото: сейчас в Киеве работает три перехватывающих паркинга (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

В Киеве в следующем году будет построено 12 новых перехватывающих паркингов. Большинство из них будут расположены в центре столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на слова мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".

По его словам, в настоящее время в Киеве работает три перехватывающих паркинга. Они были построены в 2020 году и находятся возле станций метро "Выдубичи", "Академгородок" и "Героев Днепра".

В следующем году будет построено еще 12 новых паркингов, заверил городской голова.

"В частности, это паркоместа в центре столицы, под Европейской площадью, на Владимирской улице, возле Александровской больницы. Но это приблизительные места расположения", – отметил Кличко.

На перехватывающих паркингах водители могут оставлять свои автомобили и продолжать передвигаться по городу общественным транспортом. Это помогает разгрузить центр города от пробок.

Мэр также добавил, что в процессе разработки находится программа создания паркингов в районах с новостройками.

Раньше мы рассказывали, с чего начиналась "синяя ветка" киевского метрополитена.

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