Три станции киевского метро отмечают 45-летие. С чего начиналась "синяя ветка"

Фото: все три станции почти полностью сохранили свою первоначальную отделку (Википедия)

В декабре этого года трем первым станциям синей ветки киевского метрополитена "Майдан Незалежности", "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь" исполнилось 45 лет.

По этому поводу РБК-Украина Realty собрали интересные факты и архивные фото, чтобы напомнить о богатой истории мест, на которые мы обычно не обращаем внимание в повседневной суете.

Майдан Незалежности

15-ю станцию киевского метрополитена открыли в декабре 1976 года под названием "Площадь Калинина". Впрочем, менее чем за год, в октябре 1977 года, в честь празднования 60-летия Октябрьской революции ее переименовали в "Площадь Октябрьской революции".

Название "Майдан Незалежности" станция приобрела 26 августа 1991 года после провозглашения Украины независимым государством. Фото: Pinterest

Каждая станция Киевского метрополитена имеет определенную тематику. Нынешняя станция "Майдан Незалежности" была посвящена различным событиям из жизни страны, поэтому на дверях путевых стен к декоммунизации 2018 года размещались декоративные панно на тему борьбы за власть советов 1917 г., индустриализации в 1929 г., Второй Мировой войны, освоения космоса и развития промышленности в год открытия станции.

В переходах ст. "Майдан Незалежности" до сих пор находят элементы советской мозаики. В подземном вестибюле станции в 2002-м году открылся первый профессиональный ТРЦ Украины "Глобус", который работает по сей день. Хотя за это время он сменил владельцев и большинство арендаторов, а в 2016-17 годах комплекс прошел ремонт, переоборудование и изменение концепции, ТРЦ площадью 18,5 тыс. кв. м (первая очередь) продолжает оставаться одним из самых популярных мест шопинга и досуга для жителей и тех, кто работает в самом центре столицы. Фото: Pinterest

Весной этого года внутри станции открыли МАФ художника-монументалиста Александра Вороны.

Сейчас станция, как и сам Майдан, стали символом двух революций и выражения отношения украинцев к событиям в политической жизни страны. Здесь появились свои символы и достопримечательности. А название "Майдан" стало нарицательным для протестных событий по всей Украине.

Почтовая Площадь

16-я станция "Почтовая площадь" имела проектное название "Речной вокзал", и планировалась к отделке в соответствующей стилистике. Над обликом "Почтовой" работал большой коллектив архитекторов и художников. Уже почти сорок пять лет вестибюль станции украшает 6 ласточек: строители выбивали их на мраморе по эскизам художницы Левицкой. Также она сделала уникальный витраж "Днепр" из цветного стекла, который расположен в торце станции. Речной тематике соответствуют даже светильники вдоль лестницы на платформе — они имеют форму иллюминаторов на корабле. Фото: Pinterest

Во время строительства станции встал вопрос о сносе домов на улице Сагайдачного, ширина которой — 20 метров. Но от этого отказались, пожертвовав шириной перрона станции: его уменьшили до 8 метров, хотя стандарт — 10 метров.

Контрактовая Площадь

Начальное название Контрактовой — "Красная площадь". Современное название станция получила в октябре 1990 г., когда площади было возвращено историческое название.

Особенность станции "Контрактовая площадь" в том, что она не имеет наземных вестибюлей — это связано с особенностью рельефа местности и рационализации проектирования. Стилистически станция относится к истории района. В вестибюле можно увидеть панно, посвященное Киево-Могилянской академии, которое выполнено в технике чеканки. Фото: Livejournal.com

Стены станции облицованы розовым мрамором и украшены геральдикой. Пол станции выложен гранитными плитами. Освещение очень динамичное, светильники расположены по периметру и дают равномерное освещение. При отделке станции были использованы мрамор, гранит и цветные металлы. Фото: Livejournal.com

Все три станции почти полностью сохранили свое первоначальное убранство, не подвергались капитальной реконструкции и несут в себе тот первоначальный замысел (кроме Майдана Незалежности), который закладывался еще при открытии станций в конце 1976 года.

Ранее мы писали о особенности жизни в Печерском районе Киева.