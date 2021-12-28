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У 2022 році у Києві побудують 12 перехоплювальних паркінгів, — Кличко

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Вівторок 28 грудня 2021 10:18
У 2022 році у Києві побудують 12 перехоплювальних паркінгів, — Кличко Фото: наразі в Києві працює три перехоплюючи паркінги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

У Києві наступного року побудують 12 нових перехоплювальних паркінгів. Більшість з них буде розташовано у центрі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на слова мера Києва Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, наразі в Києві працює три перехоплюючи паркінги. Вони були побудовані 2020 року і знаходяться біля станцій метро "Видубичі", "Академмістечко" та "Героїв Дніпра".

Наступного року побудують ще 12 нових паркінгів, запевнив міський голова.

"Зокрема, це паркомісця в центрі столиці, під Європейською площею, на Володимирській вулиці, біля Александрівської лікарні. Але це приблизні місця розташування", – зазначив Кличко.

На перехоплювальних паркінгах водії можуть залишати свої автомобілі та продовжувати пересуватися містом громадським траснпортом. Це допомагає розвантажити центр міста від заторів.

Мер також додав, що в процесі розробки знаходиться програма створення паркінгів у районах з новобудовами.

Раніше ми розповідали, з чого починалася "синя гілка" київського метрополітену.

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