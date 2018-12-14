Зять Трампа может возглавить аппарат Белого дома, - Huffington Post

Фото: Трамп и Кушнер (Getty Images)

Трамп и Кушнер провели переговоры 12 декабря

Президент США Дональд Трамп готовится назначить своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера главой аппарата Белого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Huffington Post.

Издание отмечает, что такую информацию ему предоставил неназванный представитель Республиканской партии, близкий к американской администрации. Он рассказал, что Трамп и Кушнер встретились в среду, 12 декабря, чтобы обсудить возможное назначение.

Собеседник издания сообщил, что Кушнер в качестве аргумента указал на свой опыт в подготовке реформы уголовного законодательства и на возможность сработаться с демократами.

В то же время, в Белом доме не ответили на запрос Huffington Post о включении зятя Трампа в список кандидатов. Отметим, Джаред Кушнер вступил в брак с дочерью Дональда Трампа Иванкой в 2009 году.

Напомним, Трамп заявил, что на должность главы аппарата Белого дома претендуют более 10 кандидатов.

Отметим, 8 декабря Трамп заявил, что действующий глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце года. Он также назвал Келли "отличным парнем".

Ранее сообщалось, что Трамп назовет преемника Келли в ближайшие дни. По данным СМИ, главным кандидатом на замену Келли является глава аппарата вице-президента США Майка Пенса Ник Айерс.