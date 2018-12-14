Зять Трампа може очолити апарат Білого дому, - Huffington Post

Фото: Трамп і Кушнер (Getty Images)

Трамп і Кушнер провели переговори 12 грудня

Президент США Дональд Трамп готується призначити свого зятя і старшого радника Джареда Кушнера главою апарату Білого дому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Huffington Post.

Видання зазначає, що таку інформацію йому надав неназваний представник Республіканської партії, близький до американської адміністрації. Він розповів, що Трамп і Кушнер зустрілися в середу, 12 грудня, щоб обговорити можливе призначення.

Співрозмовник видання повідомив, що Кушнер в якості аргументу вказав на свій досвід в підготовці реформи кримінального законодавства і на можливість спрацюватися з демократами.

Водночас, у Білому домі не відповіли на запит Huffington Post про включення зятя Трампа в список кандидатів. Відзначимо, Джаред Кушнер одружився з дочкою Дональда Трампа Іванкою в 2009 році.

Нагадаємо, Трамп заявив, що на посаду голови апарату Білого дому претендують понад 10 кандидатів.

Зазначимо, 8 грудня Трамп заявив, що чинний глава апарату Білого дому Джон Келлі покине свій пост у кінці року. Він також назвав Келлі "відмінним хлопцем".

Раніше повідомлялося, що Трамп назве наступника Келлі у найближчі дні. За даними ЗМІ, головним кандидатом на заміну Келлі є глава апарату віце-президента США Майка Пенса Нік Айерс.