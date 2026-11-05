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Зять Трампа розкрив, якого світу хочуть США між Україною та Росією

04:03 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Джаред Кушнер (Getty Images)

Спецпредставник Трампа Джаред Кушнер заявив, що США прагнуть не лише припинення війни в Україні, але й хочуть створити архітектуру безпеки, щоб не відбулося повторних бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його посаду у соцмережі Х.

Він наголосив, що під керівництвом президента США Дональда Трампа американські переговорники активно працюють з усіма сторонами, щоб знайти шлях до міцного миру.

"Наша увага зосереджена не лише на припиненні цієї жахливої війни, а й на створенні ширшої архітектури безпеки, яка потрібна для того, щоб після припинення бойових дій вони ніколи не відновилися", - заявив Кушнер.

Зять Трампа додав, що американська сторона цінує конструктивну взаємодію президента України Володимира Зеленського та його команди, а також прихильність української сторони до пошуку подальшого шляху до врегулювання.

Мирні переговори

Нагадаємо, днями спецпредставник Трампа Стів Уіткофф анонсував, що США 10-11 листопада стануть посередниками на переговорах України та Росії в Абу-Дабі. За його словами, сторони обговорять на зустрічі питання післявоєнної безпеки, деескалації, гуманітарні зусилля та подальші кроки до миру.

Також ми писали, що вчора 4 листопада Зеленський провів розмову з Уїткоффом та Кушнером. Особлива увага була приділена підготовці до майбутніх переговорів.

Крім того, Зеленський нещодавно заявив, щоВіткофф передав диктатору РФ Володимиру Путіну документ, в якому містяться американські напрацювання після завершення війни в Україні.

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Сполучені Штати АмерикиДжаред КушнерВійна в Україні