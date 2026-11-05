Зять Трампа розкрив, якого світу хочуть США між Україною та Росією

Він наголосив, що під керівництвом президента США Дональда Трампа американські переговорники активно працюють з усіма сторонами, щоб знайти шлях до міцного миру.

"Наша увага зосереджена не лише на припиненні цієї жахливої війни, а й на створенні ширшої архітектури безпеки, яка потрібна для того, щоб після припинення бойових дій вони ніколи не відновилися", - заявив Кушнер.

Зять Трампа додав, що американська сторона цінує конструктивну взаємодію президента України Володимира Зеленського та його команди, а також прихильність української сторони до пошуку подальшого шляху до врегулювання.