Зеленський розкрив зміст документа, який Віткофф передав Путіну

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю для ведучої "ТСН.Тиждень" Алли Мазур.

"У документі є різні напрацювання американської сторони. Ми вважаємо, що головні аспекти цього, що ми не можемо говорити про нейтральність нашої держави і ми не можемо говорити про обмеження української армії", - наголосив Зеленський.

Однак глава держави не розкрив, чи прописані у цьому документі "червоні лінії" України. Президент пояснив, що не може все розповісти через домовленості зі США.

На цьому тлі Зеленський нагадав, що українські гарантії безпеки не можуть бути надиктовані російською стороною.

"Отже, обмеження нашої армії і нейтральність України не обговорюється. Питання територій - це "червона лінія", яка може обговорюватися виключно на рівні лідерів. Це для нас і була константа завжди. Але питання територій американці часто підіймають: на що ми готові обмінювати ті чи інші принципові речі", - зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що Україна не збирається нічого обмінювати, однак готова до обговорень

"Якщо (обговорення - ред.) територіального питання - то на рівні лідерів. Інших питань - на рівні технічних груп. Що таке інше? Гарантії безпеки. Якщо це питання НАТО - і, безумовно, це питання зявляється в відповідних документа і в нових напрацюваннях, зявляється питання НАТО. Ми обговорюємо гарантії безпеки і хтось повинен брати на себе гарантії, що Росія не почне агресію наново", - наголосив Зеленський

За його словами, у цьому питанні Україна розраховує саме на США та Європу.

Він також пояснив, що документ Віткоффа - це не план, який принесли Путіну на затвердження.

"Тому що це не Росія вирішує. Вирішують всі сторони. Є пропозиції для обговорення, як і з американської сторони. Вони ці пропозиції обговорюють з нами", - підсумував Зеленський.