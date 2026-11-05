Зять Трампа раскрыл, какого мира хотят США между Украиной и Россией

Он подчеркнул, что под руководством президента США Дональда Трампа американские переговорщики активно работают со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочному миру.

"Наше внимание сосредоточено не только на прекращении этой ужасной войны, но и на создании более широкой архитектуры безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они никогда не возобновились", - заявил Кушнер.

Зять Трампа добавил, что американская сторона ценит конструктивное взаимодействие президента Украины Владимира Зеленского и его команды, а также приверженность украинской стороны к поиску дальнейшего пути к урегулированию.