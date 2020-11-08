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Зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах, - CNN

Вашингтон, Воскресенье 08 ноября 2020 15:30
Зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Лера Полищук

Зять и ближайший помощник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на выборах. Кушнер выступил с таким предложением после того, как стало известно, что демократ Джо Байден побеждает в выборах президента.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

По их данным, старший советник президента Кушнер обратился к нему с предложением признать поражение. Однако реакция Трампа пока не известна.

"Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает", - заявил Трамп.

Напомним, 7 ноября лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Кроме того, стали известны имена возможных претендентов на посты в администрации Джо Байдена.

Добавим, что Республиканская партия штата Аризона и Республиканский национальный комитет подали иск в суд округа Мерикоп из-за голосования в штате Аризона.

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