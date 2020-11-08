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Названы претенденты на посты министров в администрации Байдена

Вашингтон, Воскресенье 08 ноября 2020 09:33
Названы претенденты на посты министров в администрации Байдена
Фото: Белый дом (flickr.com/stillwellmike)
Автор: Лера Полищук

Названы имена возможных претендентов на посты в администрации заявившего о своей победе на выборах президента Соединенных Штатах кандидата от демократов Джо Байдена. Пост министра обороны или министра финансов может впервые занять женщина или афроамериканец.

Об этом сообщает Politiko.

Возглавить Пентагон может бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной, а минфин - бывшая соперница Байдена на праймериз демократов Элизабет Уоррен или член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард.

Другой соперник Байдена на праймериз, Берни Сандерс, может стать кандидатом на пост министра труда, сообщает издание.

Кроме того, также выдвигавший в президенты от демократов бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж может претендовать на пост министра по делам ветеранов или постпреда США при ООН.

Новым государственным секретарем Соединенных Штатов может стать бывший помощник по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс. Также на эту должность могут претендовать экс-заместитель госсекретаря Энтони Блинкен, сенаторы-демократы Крис Кунс и Крис Мерфи, а также экс-заместитель госсекретаря Уильям Бернс.

При этом министром юстиции Байден может назначить сенатора-демократа Дага Джонса, а министром энергетики - физика-ядерщика Эрнеста Мониса, который занимал этот пост во время президентства Барака Обамы, отмечает издание.

Напомним, накануне лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

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Новости Украины В мире Выборы в СШАДжозеф Байден

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