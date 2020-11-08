Республиканцы через суд оспорили голосование в Аризоне

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Республиканская партия штата Аризона и Республиканский национальный комитет подали иск в суд округа Мерикоп из-за голосования в штате Аризона. Они считают, что во время подсчета голосов в округе сотрудники избирательных участков не учли потенциально решающие голоса.

Об этом сообщает Reuters.

Республиканцы в своем иске ссылаются на некоторых наблюдателей и двух избирателей, которые утверждали, что проблема с машинами для голосования привела к отклонению части голосов.

Сторонники президента Дональда Трампа потребовали ручной проверки бюллетеней, которые избиратели подали лично. Они также просили судью запретить подтверждение результатов голосование до завершения проверки.

Государственный секретарь штата Аризона Кэти Хоббс назвала иск уловкой и заявила, что сторонники Трампа "хватаются за соломинку".

Напомним, окружение Трампа советовало ему готовиться к возможности того, что он проиграл выборы. Однако речь, в которой кандидат признает свое поражение, не готовится.

Кроме того, накануне лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.