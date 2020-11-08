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Зять Трампа запропонував йому визнати свою поразку на виборах, - CNN

Вашингтон, Неділя 08 листопада 2020 15:30
Зять Трампа запропонував йому визнати свою поразку на виборах, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Лера Полищук

Зять і найближчий помічник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Джаред Кушнер запропонував йому визнати свою поразку на виборах. Кушнер виступив з такою пропозицією після того, як стало відомо, що демократ Джо Байден перемагає на виборах президента.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела.

За їх даними, старший радник президента Кушнер звернувся до нього з пропозицією визнати поразку. Однак реакція Трампа поки не відома.

"Я не заспокоюся, поки американський народ не отримає чесний підрахунок голосів, якого він заслуговує", - заявив Трамп.

Нагадаємо, 7 листопада лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. У свою чергу, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Крім того, стали відомі імена можливих претендентів на посади в адміністрації Джо Байдена.

Додамо, що Республіканська партія штату Арізона і Республіканський національний комітет подали позов до суду округу Мерикоп через голосування в штаті Арізона.

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