Звозять поранених з-під Бахмута. Під Луганськом росіяни під шпиталь облаштували ліцей

Кількість поранених окупантів така велика, що під їхні потреби в окупованій Луганській області облаштували навіть ліцей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"Вихід знайдено - поранених бойовиків із-під Бахмуту доставляють до багатопрофільного ліцею, який віднедавна зветься "військовим шпиталем" - так теж наразі намагаються врятувати життя трьом сотням окупантів", - йдеться в повідомлення. Крім цього, в Біловодську зараз лікуються близько 300 поранених "вагнерівців". До того ж вже неодноразово повідомлялось про перевантаження лікарень в Первомайську.