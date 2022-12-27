Свозят раненых из-под Бахмута. Под Луганском россияне под госпиталь обустроили лицей

Количество раненых оккупантов настолько велико, что под их нужды в оккупированной Луганской области обустроили даже лицей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.
"Выход найден - раненых боевиков из-под Бахмута доставляют в многопрофильный лицей, который недавно стали называть "военным госпиталем" - так тоже сейчас пытаются спасти жизнь трем сотням оккупантов", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в Беловодске сейчас лечатся около 300 раненых "вагнеровцев". К тому же, уже неоднократно сообщалось о перегрузке больниц в Первомайске.
Как сообщалось, в оккупированной Луганской области большинство больниц превратили в госпитали для лечения российских оккупантов. Причем для нужд раненых оккупантов отдали даже роддом.
Кроме того, оккупанты из-за многочисленных потерь среди личного состава переделывают больницы Луганской области на военные госпитали, отказывая гражданским в медицинском обслуживании.
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