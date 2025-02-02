Удар у відповідь: Канада вводить 25% мита на товари зі США

За його словами, під канадські тарифи підпадуть пиво, вино, продукти харчування та побутова техніка, що постачаються зі США.

Також канадський уряд розглядає введення мит щодо критично важливих мінералів.

Джастін Трюдо заявив, що намагався провести переговори з президентом США Дональдом Трампом з моменту його інавгурації. Найближчим часом він сподівається провести поговорити з главою Білого дому.