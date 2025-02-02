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США запровадять 25% мита на канадські товари з 4 лютого, - CBC

Неділя 02 лютого 2025 00:03
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США запровадять 25% мита на канадські товари з 4 лютого, - CBC Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент США Дональд Трамп запровадив 25-відсоткове мито практично на всі товари з Канади. Відповідні тарифи на імпорт з цієї країни запрацюють з 4 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Високопоставлений канадський чиновник розповів західним ЗМІ, що 25-відсоткові мита з боку США набудуть чинності у вівторок.

За словами канадського чиновника, план Трампа з удару по економіці Канади, зокрема, включає 10-відсоткове мито на енергетичні продукти.

Канадський урядовець додав, що такі "потенційно руйнівні мита" набудуть чинності у вівторок і "залишатимуться в силі, доки Трамп не переконається, що Канада робить достатньо, щоб зупинити потік фентанілу в США"

За словами експертів, торгівельні дії такого масштабу можуть скоротити мільярди доларів валового внутрішнього продукту (ВВП) Канади та "занурити країну в болісну рецесію, що потребує стимулювання уряду для підтримки економіки".

Канада може відповісти США власними митами

Очікується, що тепер Канада відповість Штатам введенням власних мит.

Джерела CBC розповіли, що канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, вірогідно, незабаром зробить заяву стосовно цього.

Які можуть бути наслідки через застосування мит

За даними канадського уряду, лише за перші 9 місяців 2024 року канадсько-американський кордон перетнуло товарів на суму близько 800 мільярдів доларів.

"Мита Трампа можуть скоротити потік цих товарів із серйозними наслідками для підприємств і працівників по обидва боки 49-ї паралелі, враховуючи те, наскільки тісно переплетені дві країни після десятиліть лібералізації торгівлі", - пише CBC.

Нагадаємо, Дональд Трамп ще до офіційного вступу на посаду президента США заявляв про намір запровадити мита на товари країн ЄС, а також для Канади та Мексики. За його словами, вже з 1 лютого США запровадять 25% мита на імпорт із Канади та Мексики.

Вчора прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт заявила про те, що Трамп запровадить тарифи в розмірі 25% на канадський і мексиканський імпорт, а також 10% на китайські товари "з негайним набуттям чинності".

Як заявив прем'єр Канади Джастін Трюдо, його країна готова до негайної відповіді, якщо Трамп запровадить 25% мита.

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