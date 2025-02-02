Удар у відповідь: Канада вводить 25% мита на товари зі США

Канада запровадить 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів. Заходи торкнуться продуктів харчування і важливих мінералів.

Про це на прес-конференції заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, під канадські тарифи підпадуть пиво, вино, продукти харчування та побутова техніка, що постачаються зі США.

Також канадський уряд розглядає введення мит щодо критично важливих мінералів.

Джастін Трюдо заявив, що намагався провести переговори з президентом США Дональдом Трампом з моменту його інавгурації. Найближчим часом він сподівається провести поговорити з главою Білого дому.